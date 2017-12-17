میدان آذربایجان تبریز در بلاتکلیفی/ پروژه میلیاردی که خاک می خورد

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: طبق روال هفته های پیشین، شانزدهمین جلسه علنی شورای پنجم در حالی با محوریت دستور جلسه تبیین مصوبات کمیسیون عمران، حمل و نقل، ترافیک برگزار شد که موضوع پروژه میدان آذربایجان تبریز و حواشی و مشکلات آن یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در جلسه امروز شورای شهر تبریز بود، پروژه ای که روزگاری قرار بود علاوه بر گره گشایی از معضل ترافیک بخش عمده ای از شهر، به یک نماد نیز تبدیل شود، اکنون در بلاتکلیفی نحوه اجرا و نیز هزینه های اضافی گرفتار شده و به صورت نیمه کاره متوقف شده است.

گذشته از تمام نقدها در خصوص نوع گزینش طرح پیشنهادی برای اجرای این پروژه عظیم و فارغ از انتقاداتی که حتی بر اجرای کاملاً متفاوت همان طرح پذیرفته شده نیز مطرح شد، این پروژه در حال حاضر خود به یکی از چالش های ترافیکی منطقه غرب تبریز بدل شده و چون وصله ای ناموزون و نامبارک در یکی از مهمترین گلوگاه های ورودی به هسته مرکزی شهر تبریز، نمادی از بلاتکلیفی پروژه های این شهر در حوزه اجرا و مدیریت است.

تغییرات در پروژه آذربایجان بدون دریافت تائیدیه ها

یکی از اعضای شورای شهر تبریز در جلسه امروز در این خصوص با اشاره به وضعیت فعلی و متوقف میدان آذربایجان ادامه داد: در این جلسه تأکید بر این شد که میدان آذربایجان به شکل روباز باشد و مکانی برای ایجاد فضای سبز داشته باشد اما متأسفانه مصوبه تأیید این طرح از سوی شورا را ندیده ام و بر اساس تصمیم اتخاذ شده در چهاردهم آبان، قرار بود مشاور این طرح تغییر کند اما با این حال، بنده تا به امروز، هیچ گونه نامه ای رسمی در خصوص تأیید این تغییر ندیده ام و در حال حاضر برآورد اولیه و کنونی این پروژه یکی نیست و احدی نیز وجود ندارد تا این امر را مطرح سازد و بگوید که جریان چیست و چه بوده است.

اشرفی نیا در خصوص این پروژه و پیشنهاد مبتنی بر روباز شدن آن ادامه داد: جالب اینجاست که مشاور دوم، نگهداری طرح روباز را سخت و هزینه بردار دانسته است و بدون تحویل صورت جلسه از مشاور اول، این‌چنین نظری داده و این در حالی است که ۵۲۰ میلیارد ریال مازاد بر برآورد اولیه مطرح شده و بحث حیف و میل در این پروژه مطرح است اما با این حال مشخص نیست که چه کسی پاسخگوی این امر خواهد بود.

این عضو شورای شهر تبریز در تبیین بیشتر این موضوع گفت: یکی از مشاورین طی نامه ای مطرح ساخته که هزینه احداث حالت سرپوشیده ۲.۲ بیش تر از هزینه احداث حالت رو باز دارد و برای نگهداری آن نیز هزینه بیشتری مورد نیاز است و حالت روباز به دلیل داشتن سازه های کمتر برای توسعه های آتی شهر بهتر است.

کسی باید پاسخگو باشد که دستور تغییر طراحی پروژه را داده است!

شهردار کلان شهر تبریز نیز در تشریح چگونگی اجرای پروژه میدان آذربایجان گفت: تبادل نظر و تضارب آرا، یک موضوع بدیهی در بررسی پروژه‌های عمرانی است و باید متوجه باشیم که این پروژه به هر شکل ممکن اجرا شده و مثل هر پروژه دیگری، دارای نقاط مثبت و منفی است و به چالش‌کشیدن هر پروژه‌ای، می‌تواند نقاط منفی آن را برجسته‌تر از نقاط مثبت اش نشان دهد.

ایرج شهین باهر با بیان اینکه کمیسیون عمران و شورا بر پوشش میدان تأکید داشته اند و خواهان حفظ میدان بوده اند، خاطر نشان کرد: از این رو این پروژه باید بدون بر هم خوردن بافت میدان اجرا می شد و اضافه‌شدن شمع به پروژه نیز، برای تحمل پوشش میدان و برای جلوگیری از به هم خوردن فضای میدان بوده است و در این راستا هر کسی که دستور تغییر طراحی پروژه را داده باید پاسخگو باشد.

تقی پور عضو شورای اسلامی کلان شهر تبریز نیز در این جلسه با اشاره به برآورد ۵۲۰ میلیارد ریالی برای اجرای این پروژه گفت: اگر هزینه ۴۲۰ میلیارد ریالی را به آن اضافه کنیم، هزینه های تحمیل شده بر تبریز بالاتر از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال می شود و طبق بررسی های شکل گرفته مبتنی بر ایجاد بار ترافیک ۳۰ درصدی، همان گره کور ایجاد شده همچنان پا برجا خواهد بود.

نیکوخصلت دیگر عضو این شورا با بیان اینکه می دانم که در شورای چهارم آقای شهین باهر با این پروژه مخالف بوده اند، اظهار داشت: اما با این حال باید مقصرین این مسئله پیدا شود. چون این پروژه اگر برای ۱۰ سال دیگر بماند هزار میلیار اعتبار لازم خواهد داشت.

نباید شتاب زده عمل کنیم

دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز با بیان اینکه موضوع پروژه میدان آذربایجان نباید این گونه مطرح شود، گفت: این طرح به شورای چهارم نیامد و شرایط دوره چهارم با امروز برابر نبوده، و این پروژه جزو نیازهای روز آن دوره بوده و در آن زمان برای اجرای این پروژه، انتخاب سه طرح برتر به شکل مسابقه ای مطرح شد و طرح در معرض دید عموم مردم گذاشته شد و به عنوان پروژه ای عظیم برآورد شده است.

فریدون بابایی اقدم با تاکید بر لزوم پرهیز از شتاب زدگی در اتمام این پروژه خاطر نشان کرد: نباید با عجله به آسفالت ریزی و سایر مباحث مرتبط با آن بپردازیم. چون در شرایط فعلی جوی، در قسمتی از جاده یخ زدگی ۱۲ سانتی متری مشهود است و نمی توان با عجله نسبت به آسفالت ریزی آن اقدام کرد.

این عضو شورا به وضعیت بحرانی آلودگی هوای شهر تبریز نیز اشاره و تصریح کرد: ما به عنوان مسکن راحت ترین راه یعنی تعطیلی مدارس را انتخاب کرده ایم و رهایی از این وضعیت، تنها به این موضوع اکتفا کرده یم و این در حالی ایست که این وضعیت برای تمامی گروه ها خطرناک است و باید تدبیر اساسی شکل گیرد.

؛ دیگر عضو این شورا نیز با تأکید بر لزوم تکمیل و حفظ میدان آذربایجان گفت: این پروژه به عنوان پروژه ای عمرانی در شورای چهارم مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و مراحل قانونی آن هم بررسی شده است و شمع کوبی های این پروژه نیز در راستای حفظ این میدان بوده است اما ظاهراً تغییر برای کاهش هزینه ها ایجاد شده، و متأسفانه در جریان نیستم که چه کسی این تغییرات را ایجاد کرده است.

شهرام دبیری بر لزوم بررسی بیشتر و تشکیل جلسه کارشناسی مرتبط با این موضوع تاکید و خاطر نشان کرد: این موضوع قابل حل است و جا دارد تصمیمات اتخاذ شده به نفع شهر و شهروندان باشد.

در پایان ذکر این نکته قابل تامل خواهد بود که نمونه های مشابه چنین پروژه ای در دیگر کلانشهرهای کشور با هزینه ها و زمان اجرای به مراتب کمتر به سرانجام رسیده و این در حالی است که اکنون پس از گذشت چند سال از آغاز عملیات اجرایی میدان آذربایجان تبریز، اما و اگرهایی در خصوص نحوه اجرا و چگونگی ادامه عملیات آن و نیز تحمیل هزینه های سنگین و جدید بر تبریز و مردم آن از سوی اعضای شورای شهر، شهرداری و دست اندرکاران اجرای آن مطرح می شود تا همگی اذهان را به سوی یک نتیجه رهنمون کنند که گویا قرار است این پروژه نیز به خیل طرح های نیمه تمام و پا در هوای تبریز اضافه شود.