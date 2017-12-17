ساختمان جدید بازرسی استان زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شعبانی ظهر یکشنبه در آئین افتتاح ساختمان بازرسی استان، افزود: ساختمان بازرسی استان زنجان در سال ۹۰ کلنگ زنی شد و به مدت دو سال اجرای این پروژه متوقف شد ولی با تأمین اعتبار و حمایت دستگاه قضا بالاخره این پروژه به اتمام رسید.

وی مساحت ساختمان بازرسی استان زنجان را دو هزار و ۹۰۰ متر مربع اعلام کرد و گفت: هزار و ۱۰۰ متر زیر بنای این ساختمان است و با اعتباری بالغ بر ۴۷ میلیارد تومان تکمیل شده است.

رئیس بازرسی استان زنجان گفت: سازمان بازرسی بیش از ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون برای پروژه کمک کرده و استان هم یک میلیارد تومان کمک کرده است و در حال حاضر تجهیزات به کار برده شده در این ساختمان تجهیزات ساختمان قبلی بوده است.

شعبانی با یادآوری اینکهِ با وجود درخواست کمک از استانداری برای ساخت ساختمان اداره کل بازرسی این مجموعه کمکی نکرد، افزود: برخی‌ها انتظار داشتند این ساختمان نیز به سرنوشت پل سیدالشهدا (ع) شهر زنجان دچار شود که خوشبختانه با پیگیری‌های جدی بازرسی کشور این ساختمان سرنوشت پل سیدالشهدا را پیدا نکرد.

در این مراسم ساختمان بازرسی استان زنجان با حضور رئیس سازمان بازرسی کشور، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افتتاح شد.