  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

بازنگری‌ها بر مبنای منافع عمومی باشد نه فقط منافع سرمایه‌داران

بازنگری‌ها بر مبنای منافع عمومی باشد نه فقط منافع سرمایه‌داران

رئیس شورای استان تهران گفت: فضاهای فراموش‌شده شهری می‌توانند کارکردهای فرهنگی – هنری داشته باشند و تعبیر تصویر و هویت تهران را به خود بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام فخاری درباره رویکرد و راهبردهای کمیسیون شهرسازی و معماری که در جلسه سی‌ام شورای شهر تهران در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: باید جایگاه پیوست‌هایی مانند شهر دوستدار کودک، مناسب‌سازی شده برای توان‌یابان و دوستدار زنان و سالمندان و ... باید در شهرسازی لحاظ شود. شاید برجسته کردن این محورها به حل برخی مشکلات اجتماعی شهری کمک کند.

وی به بند ۲۷ رویکرد انتخاباتی برنامه شورای عالی سیاستگ ذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان نیز اشاره کرده و خاطر نشان کرد:‌ در این بند به مشارکت‌ مردم در حوزه‌های مختلف تاکید کردیم و فکر می‌کنم باید در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها به رویکرد مصوب شورای عالی و این بند توجه خاص و ویژه‌ای داشته باشیم.

رئیس شورای استان تهران با بیان اینکه نکته دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، پیرایش و بازآفرینی فضای عمومی از جمله بازنگری و تعیین تکلیف پروژه‌های مسئله‌ساز است، خاطر نشان کرد: این بازنگری باید بر مبنای منافع عمومی مردم نه فقط منفعت سرمایه‌داران صورت گیرد. این هم یک محور مشخص و متمایزکننده کمیسیون شهرسازی و معماری در دوره پنجم باشد که امیدوارم همکارانمان آن را لحاظ کنند و لاز است که به صورت مشخص‌تری به نوآوری و کارآفرینی در زمینه‌ شهرسازی پرداخته شود.

کد مطلب 4174626
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها