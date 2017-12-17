به گزارش خبرگزاری مهر، الهام فخاری درباره رویکرد و راهبردهای کمیسیون شهرسازی و معماری که در جلسه سیام شورای شهر تهران در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: باید جایگاه پیوستهایی مانند شهر دوستدار کودک، مناسبسازی شده برای توانیابان و دوستدار زنان و سالمندان و ... باید در شهرسازی لحاظ شود. شاید برجسته کردن این محورها به حل برخی مشکلات اجتماعی شهری کمک کند.
وی به بند ۲۷ رویکرد انتخاباتی برنامه شورای عالی سیاستگ ذاری انتخاباتی اصلاحطلبان نیز اشاره کرده و خاطر نشان کرد: در این بند به مشارکت مردم در حوزههای مختلف تاکید کردیم و فکر میکنم باید در کمیسیونها و کمیتهها به رویکرد مصوب شورای عالی و این بند توجه خاص و ویژهای داشته باشیم.
رئیس شورای استان تهران با بیان اینکه نکته دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، پیرایش و بازآفرینی فضای عمومی از جمله بازنگری و تعیین تکلیف پروژههای مسئلهساز است، خاطر نشان کرد: این بازنگری باید بر مبنای منافع عمومی مردم نه فقط منفعت سرمایهداران صورت گیرد. این هم یک محور مشخص و متمایزکننده کمیسیون شهرسازی و معماری در دوره پنجم باشد که امیدوارم همکارانمان آن را لحاظ کنند و لاز است که به صورت مشخصتری به نوآوری و کارآفرینی در زمینه شهرسازی پرداخته شود.
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