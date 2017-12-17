سرما ۱۳۶ میلیارد ریال به محصولات کشاورزی خراسان جنوبی خسارت زد

هاشم ولی پور مطلق در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای پاییز تاکنون سرما بالغ بر ۱۰۶ میلیارد ریال به محصولات باغی استان خسارت زده است.

وی بیان کرد: طی این مدت سرمازدگی یک هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی باغی استان را تحت تاثیر قرار داده است که این محصولات شامل گردو، انجیر، زعفران و محصولات گلخانه ای بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین به خسارت سرما به ۸۰۰ هکتار از اراضی زراعی استان اشاره کرد و گفت: این خسارت ها بیشتر در محصولاتی از جمله گندم، جو و کلزا بوده است.

خسارت 26 میلیاردی در شهرستان سربیشه

ولی پور مطلق، بیشترین حجم خسارات را مربوط به شهرستان سربیشه عنوان کرد و گفت: خسارت سرمازدگی در این شهرستان تاکنون بالغ بر ۲۶ میلیارد و ۱۵۵ میلیون ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: همچنین حجم این خسارت در شهرستان طبس ۱۴ میلیارد و ۱۹۹ میلیون ریال، قاین ۹ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال، درمیان سه میلیارد و ۴۰۷ میلیون ریال و بشرویه دو میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان داشت: بیشترین میزان حجم سرمازدگی در روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه ماه جاری گزارش شده است.