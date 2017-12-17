سرقت موبایل دانشجویان/سارق دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رضا شعبان پور رییس کلانتری ۱۱۸ ستارخان گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت گوشی تلفن همراه از جوان دانشجویی در آدرس شیخ فضل الله، عوامل کلانتری برای دستگیری سارق فعال شدند.

وی افزود: بنا به گزارشات واصله، این سرقت و زورگیری از چند دانشجویی که در خوابگاه شهید همت اسکان داشتند نیز صورت گرفته بود.

سرهنگ شعبان پور افزود: با گشت زنی مستمر موفق به دستگیری سارق در همان حوالی شدیم که پس از انتقال متهم به کلانتری و مواجهه با شاکی، متهم لب به اعتراف گشود و به چندین فقره سرقت از دانشجویان خوابگاه دانشگاه علامه طباطبایی که نزدیک محل سکونتش بود نیز اقرار کرد.