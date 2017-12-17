  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۱

رییس کلانتری ۱۱۸ ستارخان:

سرقت موبایل دانشجویان/سارق دستگیر شد

سرقت موبایل دانشجویان/سارق دستگیر شد

رئیس کلانتری ۱۱۸ ستارخان از دستگیری سارقی خبر داد که موبایل دانشجویان را سرقت می کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رضا شعبان پور رییس کلانتری ۱۱۸ ستارخان گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت گوشی تلفن همراه از جوان دانشجویی در آدرس شیخ فضل الله، عوامل کلانتری برای دستگیری سارق فعال شدند.

وی افزود: بنا به گزارشات واصله، این سرقت و زورگیری از چند دانشجویی که در خوابگاه شهید همت اسکان داشتند نیز صورت گرفته بود.

سرهنگ شعبان پور افزود: با گشت زنی مستمر موفق به دستگیری سارق در همان حوالی شدیم که پس از انتقال متهم به کلانتری و مواجهه با  شاکی، متهم لب به اعتراف گشود و به چندین فقره سرقت از دانشجویان خوابگاه دانشگاه علامه طباطبایی که نزدیک محل سکونتش بود نیز اقرار کرد.

کد مطلب 4174631

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها