دانش پژوهشی و علم ورزی انتظارات مهم جامعه از دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شهرتی فر یکشنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی گفت: با وجود اینکه در متون دینی به علم آموزی و پژوهش دعوت شده ایم و علیرغم تاکیدات ائمه معصومین و اندیشمندان، آن چنان که باید و شاید و به معنای واقعی کلمه به اهمیت پژوهش در کشور پرداخته نشده است .

وی با اشاره به صحبت های استاد شهید مرتضی مطهری در مورد پژوهش خاطرنشان کرد: عدم توجه به پژوهش و مطالعه باعث شده است کشورهای اسلامی به عنوان کشورهای عقب مانده در دنیا مطرح شوند و به اعتقاد تمامی پژوهشگران خیلی از عوامل در این امر دخیل هستند و عوامل اجتماعی، سیاسی و حتی مسوولانی که به موضوع پژوهش اهمیت نمی دهند، باعث می شود که لزوم دقت و مطالعه در کشور جدی گرفته نشود.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با طرح این پرسش که چرا با تولید این همه مقالات هنوز در جامعه با مشکلات متعدد مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: باید به صراحت گفت مقالات تولیدی در زمینه های مختلف به درد کشور نمی خورد و روش های ما در برخورد با مسایل اجتماعی و مطالعات علمی باید مورد بازنگری قرار گیرد زیرا با وجود صرف وقت و هزینه های بسیار، مقالات تولیدی با اشکالات زیادی مواجه بوده و بازده و خروجی خوبی ندارند.

وی با اشاره به علل پیشرفت کشورهای غربی گفت: دنیای غرب و کشورهای پیشرفته روش ها را اصلاح کردند و برخورد علمی با روش علمی را دریافته و برای حل مسئله تئوری و فرصیه های علمی ارائه دادند در حالی که مشکل اصلی پژوهش در کشور ما در طرح و بیان مسئله است و دانشگاه باید در ارتباط با صنعت، مدیران اجتماعی و تقاضاهای خاموش جامعه پاسخ های علمی ارائه کند

شهرتی فر خاطر نشان کرد: دانش پژوهشی و علم ورزی دو انتظار جامعه از دانشگاه است، دانشگاه یک نهاد اجتماعی و فرهنگی از نوع دانشی است که می تواند از طریق علم ورزی خیر عمومی را در جامعه گسترش دهد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی در پایان گفت: در بحث های علمی و پژوهشی باید نیاز سنجی های واقعی صورت گرفته و براساس نیازهای موجود در جامعه و پس از طرح مسئله دقیق راه علمی برای کشف مجهولات پیگیری شده و به گونه ای باشد که راه رفته سایر پژوهشگران تکمیل شود نه اینکه تحقیقات قبلی آنها از اول نوشته شود.