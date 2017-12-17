سند دانشگاه اسلامی برای اجرا در دانشگاه ها بازنویسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۳۰۸ شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
حجتالاسلام و المسلمین محمد محمدیان، گفت: خوشبختانه سابقه مدیریت دکتر غلامی نشان میدهد که وی به موضوع فرهنگ انقلابی علاقهمند هستند و امیدوار هستیم این رویکرد در مدیریت وزارت علوم و شورای اسلامی شدن دانشگاهها استمرار پیدا کند.
وی افزود: هماکنون «سند دانشگاه اسلامی» بهعنوان یکی از قدیمیترین اسناد تدوین و تصویبشده در شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به همه مسائل اجرایی و... ویرایش و بازنویسی شده و حتماً باید این سند اجرا شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: آنچه که مهم است اجرای این سند حساس است که با توجه به پیچیدگی موضوع، روند اجرا و پایش میبایست به صورت مستمر ادامه یابد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری گفت: این شورا بهعنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه مهمی بر عهده دارد و ما با تمام توان دنبال انجام این وظیفه هستیم. در ادامه جلسه حجتالاسلام و المسلمین شاطری گزارشی از روند فعالیتهای شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی ارائه کرد.
وی در این گزارش با اشاره به تصویب اسناد متعدد در این شورا گفت: روند اجرا و پایش این روند مهم نیز در شورا اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی صورت میپذیرد.
دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی ادامه داد: هماکنون کمیتههای چهارگانه ذیل شورای اسلامی شدن تشکیلشده و مشغول کار هستند.
حجتالاسلام و المسلمین شاطری با اشاره به نگاشت نهادی سند اسلامی شدن دانشگاهها گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی بهعنوان نهاد بالادستی و راهبردی بر عملکرد شورای اسلامی شدن دانشگاهها نظارت دارد و ضمناً برخی از اختیارات خود را تفویض کرده است.
پس از سخنان حجتالاسلام و المسلمین شاطری، اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که از اهم آن می توان به اجرای جامع و همهجانبه سند دانشگاه اسلامی، تقویت روند برگزاری کرسیهای آزاداندیشی، چارهجویی برای برخی آسیبهای قشر دانشآموز و دانشجو، حل مشکلات کنکور بهعنوان یک معضل آموزشی، تدوین الگوی یکپارچه برای اجرای سند دانشگاه اسلامی و طراحی نظام رتبهبندی دانشگاهها بر اساس الگوی بومی و شاخصهای برگرفته از سند دانشگاه اسلامی اشاره کرد.
نظر شما