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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۰

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج:

اتخاذ تصمیم بر مبنای تحقیق وپژوهش نتیجه موثری به دنبال دارد

اتخاذ تصمیم بر مبنای تحقیق وپژوهش نتیجه موثری به دنبال دارد

سنندج- مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج گفت: در آموزش و پرورش تمام اقدامات و تصمیم گیری هایی که براساس تحقیق و پژوهش انجام شده نتیجه موثری به دنبال داشته است.

به گزارش خبرنگارمهر، محمدسعید کنعانی امروز یکشنبه در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در سنندج با اشاره به اینکه این مراسم هر سال در هفته آخر آذرماه برگزارمی شود،گفت: در طول تاریخ تحقیق و پژوهش سبب توسعه تمدن ها شده و  تمام دستاوردهای بشری حاصل این اقدام بوده و هست.

وی عنوان کرد: در آموزش و پرورش  تمام اقدامات و تصمیم گیری هایی که براساس تحقیق و پژوهش انجام شده نتیجه موثری به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه در آموزش و پرورش  امکان تحقیق بنیادی وجود ندارد، بیان کرد: در عرصه دانش آموزی فعالیت های کاربردی هم چون جشنواره جابربن حیان،خوارزمی و جوان خوارزمی  که با بحث پژوهس مرتبط است هر سال برگزار می شود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج افزود: در چند سال اخیر در رابطه با   بحث پژوهش های کاربردی  مشکل اعتباری داشتیم ولی در  اقدام پژوهی خوشبختانه شرایط بهتر بود و اقدامات خوبی هم انجام شده است.

کنعانی عنوان کرد: به  نسبت تعداد پرسنل و دانش اموزان تعداد شرکت کنندگان کم است و باید در راستای افزایش کمی تلاش شود.

وی اضافه کرد:  از سال ۹۰ سند تحول بنیادین مصوب شده، معلمان پژوهشگر ما می توانند به بررسی میزان اجرایی کردن راهکارهای این سند بپردازند.

وی بیان کرد:  میزان تاثیرگذاری چارچوب سنواتی و دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی و بررسی نقاط حادثه خیز مدارس سطح استان از دیگر مواردی است که پژوهشگران ما می توانند به بررسی آن اقدام کنند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج عنوان کرد: تاثیرات فضای مجازی بر روی دانش آموزان،بررسی و شناسایی فعالیت های غیر اثربخش در مدارس وبررسی میزان بهره وری از امکانات هوشمند مدارس از دیگر مواردی است که پژوهشگران می توانند به آن بپردازند.


 

کد مطلب 4174640

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