۳۰ درصد ناوگان حمل و نقل کالا در استان سمنان فرسوده است

به گزاش خبرنگار مهر، احسان منصور کیایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن بیان اینکه ۳۴ شرکت ارائه خدمات رسانی را در بخش حمل و نقل جاده ای استان سمنان بر عهده دارند، ابراز داشت: ۳۰ درصد ناوگان حمل و نقل کالا در استان فرسوده است و برای رهایی از این معضل نیازمند همراهی سایر دستگاه های اجرایی نیز هستیم.

وی با بیان اینکه خودروهای نو باید جایگزین ناوگان فرسوده شود، افزود: در بسیاری از طرح های این چنینی از رانندگان حمایت درستی صورت نمی گیرد همین امر باعث می شود تا ناوگان حمل و نقل همچنان فرسوده باقی بماند لذا بانک های عامل و قانون گذاران باید مساعدت لازم را در حمایت از رانندگان داشته باشند.

سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد از تصادف های جاده ای در استان را واژگونی وسایل نقلیه شامل می شود، ابراز داشت: خستگی و خواب آلودگی رانندگان به دلیل یکنواختی محورهای استان سمنان باعث بروز سوانح تلخ و ناگوار می شود لذا ایجاد جذابیت در بین راه می تواند رانندگان را ترغیب به استراحت کند.

منصور کیایی با بیان اینکه ۵۴مجتمع خدمات رفاهی در طول محورهای استان سمنان به مسافران خدمت رسانی می کنند، تصریح کرد: با توجه به تردد سالانه ۲۰ میلیون زائر از محورهای استان به نظر می رسد احداث این قبیل زائرسراها بتواند حوادث جاده ای را به حداقل کاهش دهد.

وی با بیان اینکه به منظور کاهش تلفات رانندگی افزایش سامانه های هوشمند نظارتی در دستور کار قرار دارد، افزود: سیستم های سنتی دیگر پاسخگوی نیازها نیست و به دنبال استفاده از تکنولوژی نوین برای کاهش تلفات هستیم که در این راستا ۱۲ سامانه ثبت تخلف در سال گذشته راه اندازی شد.