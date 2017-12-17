دلار دوباره گران شد/قیمت به ۴۱۷۷ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با کاهش مواجه بود؛ به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با هفت هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۸۰۶ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۶۰ هزار و ۷۸۸ تومان، نیم سکه با کاهش سه هزار تومانی به ۶۹۳ هزار و ۴۰۱ تومان، ربع سکه با هزار تومان کاهش به ۳۹۸ هزار و ۲۳۰ تومان و سکه یک گرمی با ۵۰۰ تومان کاهش به ۲۶۶ هزار و ۱۵۴ تومان رسید.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۵ دلار و ۹ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۸ هزار و ۱۰۹ تومان است.

هر دلار آمریکا ۴۱۷۷ تومان، یورو ۴۹۹۰ تومان، پوند ۵۶۷۰ تومان، لیر ترکیه ۱۱۰۰ تومان و درهم امارات ۱۱۵۳ تومان است.