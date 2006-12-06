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۱۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۷:۰۹

/ گزارش خبرنگار اعزامی مهر از پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی - قطر/

الهه احمدی در کلت سه زمانه حذف شد / تیراندازان ایرانی در جدول رده بندی جایی ندارند

تنها تیرانداز شرکت کننده بانوان ایران در مسابقات رشته کلت سه زمانه پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی دوحه قطر عنوانی بهتر از بیست و سوم را کسب نکرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، الهه احمدی امروز در ماده 50 متر کلت سه زمانه با رکورد 567 امتیاز به عنوان بیست و سوم رسید و از دور مسابقات حذف شد.  دراین رشته تیراندازانی از قزاقستان، چین و کره مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.

درپایان آخرین رده بندی مدالهای کسب شده درمسابقات تیراندازی پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی دوحه قطر تیمهای چین، قزاقستان و کره جنوبی مقامهای اول تا سوم را دارند. بر خلاف پیش بینی های مسئولان فدراسیون تیراندازی قبل از اعزام به دوحه مبنی بر قرارگرفتن در بین ده تیم اول آسیا، تیم ایران در جدول 14 تایی این مسابقات جایی را به خود اختصاص نداده است.

کد مطلب 417466

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