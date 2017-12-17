پروژه های در حال اجرای تبریز بی نتیجه مانده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعودی ریحان یکشنبه در جلسه شورای شهر تبریز در تبیین علل بی نتیجه ماندن این پروژه ها اظهار داشت: در تمام این موارد یا آقای شهردار دستور داده یا خود سازمان ها بدون هیچ گونه هماهنگی در شکل گیری این پراکندگی سهیم شده اند تا هیچ کدام به نتیجه نرسند.

وی ادامه داد: پروژه میارمیار تبریز یکی از همین نمونه هاست که به جای حفظ آن، متأسفانه از میان رفته و به جای حفظ بافت سنتی آن که در بهترین جای تبریز است، بلدوزر بر آن انداخته اند و این ها همه نشان از آن دارد که ما از سرمایه های خود صاحبداری نمی کنیم.

این عضو شورا با اشاره به اینکه این همه مغازه در منصور ساختیم اما چه شد جز اینکه همه خالی مانده اند، ادامه داد: این پروژه نیز آینده این چنینی خواهد داشت و عکس ماهواره ای نشانگر اوضاع میارمیار است و کشورهای خارجی به دنبال این هستند در جایی از شهر سرمایه گذاری کنند و با وجود سرمایه گذار در این شهر، ما نگرانیم تا این پروژه در بحث استفاده از فاینانس ما را بدهکار نکند.

وی خاطر نشان کرد: این پروژه ساخته می شود، اما اگر بخش تجاری آن رونق نداشته باشد ضررده خواهد بود زیرا لاله پارک نمونه بارز سرمایه گذاری است اما متأسفانه این پروژه در بافت مرکزی شهر با چنین وضعیت نابسامانی مواجه شده است و مردم ما راضی هستند تا این پروژه هرچه سریع تر ساماندهی شود و ما اگر منتظر سرمایه گذار باشیم، فرصت را از دست خواهیم داد و اگر سرمایه گذاری هست که نیست، باید بسم اللّه بگوییم و دست به کار شویم.

مسعودی ریحان در پایان اظهار داشت: برای این پروژه ۱۵۰ میلیارد پول هزینه شده است و اگر خودمان مدیریت کنیم می توانیم مجددا جواب بگیریم و باید کمیسیون شهرسازی و برنامه بودجه این مسایل را بررسی کند.