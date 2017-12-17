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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۲

وزیر مصری خبر داد؛

آرامکو یک میلیون بشکه نفت خام به پالایشگاه‌های مصر صادر کرد

آرامکو یک میلیون بشکه نفت خام به پالایشگاه‌های مصر صادر کرد

وزیر سوخت مصر گفت که شرکت نفت آرامکوی سعودی طی ماههای نوامبر و دسامبر ۱ میلیون بشکه نفت خام به پالایشگاه‌های مصر صادر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، به گفته وزیر سوخت مصر، تارک المولا، آرامکوی سعودی، بزرگترین شرکت تولیکننده نفت جهان، در نوامبر و دسامبر ۱ میلیون بشکه نفت خام به پالایشگاه‌های مصر عرضه کرده است.

المولا گفت که مصر و عربستان سعودی، امکان‌سنجی اقتصادی تداوم پالایش نفت خام عربستان در پالایشگاه‌های مصر را با آغاز ۲۰۱۸، مورد مطالعه اقتصادی قرار خواهند داد.

این درحالی است که عربستان سعودی در آوریل سال گذشته توافق کرده بود که ماهیانه ۷۰۰ هزار تن محصولات پالایش شده نفتی را به مدت ۵ سال برای مصر تامین کند.

کد مطلب 4174671

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