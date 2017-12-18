به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری در دیدار صبح دوشنبه خود با شهردار شاهرود، ضمن بیان اینکه متأسفانه شاهرود طی دو دهه گذشته تغییر چندانی را درراه توسعه شهری به خود ندیده است، تأکید کرد: این شهر به‌جز مقطعی که زیبایی مبلمان شهری در اولویت قرار گرفت، تاکنون در مدار توسعه شهری نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه شورای شهر باید به تمام معنی شورای شهر باشد و عنوان شورای شهرداری و یا شورای شهردار را یدک نکشد، گفت: این امر نیازمند برنامه‌هایی برای ارتقای توسعه شهری است که امیدواریم با شورا و شهردار جدید شهر شاهرود این رویه را تغییر دهند تا به سمت رضایتمندی مردم پیش رویم.

سرمایه‌ها و اعتبارات شهر در حوزه‌های مفید هزینه شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، بابیان اینکه امروز باید سرمایه‌ها و اعتبارات شهر را در حوزه‌های مفید هزینه کرد، تأکید کرد: بارها پیشنهادهایی نسبت به این امر در شوراهای قبل مطرح شد که برای مثال در حوزه کمک به هیئات مذهبی و مساجد، به دلیل عدم آگاهی در حوزه تخصصی اقدامات این هیئات از سوی شورا کمک‌هایی اعطا می‌شد که متأسفانه کارشناسی نبود لذا انتظاراتی از سوی مردم و دستگاه‌های فرهنگی از مجموعه مدیریت شهری در موضوعات اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که باید به آن‌ها رسیدگی کرد.

شکری بیان کرد: پدیده‌های اجتماعی حالتی درهم‌تنیده دارند لیکن برای رسیدگی به آن‌ها نمی‌توان تنها یک‌نهاد را درگیر دانست پس باید بدانیم که همراهی مدیریت شهری، مدیریت فرهنگی، مدیریت اجرایی و ... می‌تواند امری مهم در این حوزه باشد.

وی افزود: امروز متأسفانه در مدیریت شهری تنها به مسائل اقتصادی نگاه ویژه می‌شود چراکه امروز شهرداری‌ها به بنگاه‌های اقتصادی برای کسب درآمدهای بیشتر تبدیل شده‌اند درحالی‌که شهرداری‌ها ظرفیت‌های بسیار خوب فرهنگی هستند و اگر شهرداری به دنبال درآمد بیشتر بدون ارائه خدمات مطلوب باشد، قطعاً نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد.

تغییر شرایط امروز تغییر نگاه مسئولان مدیریت شهری را می‌طلبد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: اگر مردم احساس کنند که شهرداری خدمات بهتری را به آن‌ها ارائه می‌کنند، قطعاً پرداختی‌هایشان را نیز با رغبت بیشتری انجام می‌دهند اما از سویی وقتی دیده می‌شود که مردم مجوزهای شهرداری را برای احداث یک‌منزل با مشقات و هزینه بالا کسب می‌کنند و برای مثال پول پارکینگ را هم می‌پردازند اما از سوی دیگر اتفاقی برای ایجاد پارکینگ عمومی رخ نمی‌دهد، طبیعتاً نارضایتی افزایش می‌یابد.

شکری بابیان اینکه هسته مرکزی شاهرود دچار مشکلات عدیده‌ای خصوصا در حوزه ترافیکی است، افزود: تغییر شرایط امروز تغییر نگاه مسئولان مدیریت شهری را می‌طلبد، رویه مدیریت شهری نباید پاک کردن صورت‌مسئله باشد زیرا تصمیمات ناکارآمد پیرامون مدیریت ترافیک در اندازه یک‌طرفه کردن کوچه‌ها و خیابان‌ها باقی‌مانده و شاهد بیشتر شدن مشکل هستیم.

وی آموزش و فرهنگ سازی را لازمه مدیریت شهری با کمک رسانه‌ها و اهالی فرهنگ و هنر دانست و تصریح کرد: ظرفیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی می تواند نقش مهمی در به ثمر نشستن اهداف مدیران شهری خصوصا در حوزه ترافیکی داشته باشند و همچنین بدون شک با نادیده گرفتن نقش رسانه‌ها نمی‌توان به موفقیت در فعالیت‌ها امیدوار بود.