شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت، اظهار داشت: دمای هوا در شهرکرد به منفی ۱۱ درجه سانتی گراد رسیده است.

وی عنوان کرد: دمای هوا در بروجن، بن، سورشجان، کوهرنگ به ترتیب منفی هفت، منفی شش، منفی هفت، منفی پنج است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: گرم ترین نقطه چهارمحال و بختیاری بردگان با دمای ۱۰ درجه سانتی گراد است.

پیش بینی وزش باد شدید در چهارمحال و بختیاری

وی با اشار به پیش بینی وضعیت آب و هوا طی روز های آینده در چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: بر اساس آخرین داده های هواشناسی، برای سه روز آینده جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود.

وی ادامه داد: در این مدت آسمان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و برای صبح روز دوشنبه در برخی مناطق همراه با مه صبحگاهی پیش بینی می شود.