هوای خراسان جنوبی بارانی می شود

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: برای ۲۴ ساعت هوای خرسان جنوبی افزایش ابر و بارش خفیف باران در شهرستان های سربیشه، درمیان، و حاجی آباد پیش بینی می شود.

وی از وقوع وزش باد در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: وضعیت دمای هوای استان طی دو روز آینده تغییر چندانی نخواهد داشت.

خندان رو با اشاره به وضعیت دمای استان در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: طی این مدت شهرستان سربیشه با شش درجه سانتی گراد زیر صفر سرد ترین و شهرستان های خوسف و طبس با ۱۷ درجه سانتی گراد گرم ترین مناطق بوده اند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین دمای هوا در مرکز استان طی ۲۴ ساعت گذشته، حداقل دو درجه زیرصفر و حداکثر ۱۴ درجه سانتی گراد بوده است.