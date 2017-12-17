سالانه ۱۵۰ هکتار اراضی زراعی آران و بیدگل باید به باغ تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد یوسفیان ظهر یکشنبه در شورای حفاظت از منابع آب شهرستان آران و بیدگل اظهار داشت: متوسط بارندگی در آران و بیدگل در سالجاری ۲.۵ میلی متر بوده است که در مقابل حدود دو هزار و ۶۰۰ میلی متر تبخیر وضع اسف باری را به همراه دارد.

وی افزود: شهرستان آران و بیدگل به دلیل قرار گرفتن در کویر از این قاعده مستثنی نیست و می طلبد با توجه به منفی بودن بیلان آب سفره های زیرزمینی تدابیر خاص متناسب با اهداف برنامه ششم توسعه در شهرستان اتخاذ شود.

معاون فرماندار آران و بیدگل با اشاره به اینکه اقدامات صورت گرفته در به کارگیری فناوری های نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت در شهرستان ناکافی است، اضافه کرد: طی چهار سال گذشته ۹۰۶ هکتار از اراضی کشاورزی لوله گذاری شده و در سال جاری نیز در ۳۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی این امر صورت خواهد گرفت و این مهم باعث می شود حدود ۳۰ درصد راندمان متوسط آبیاری بیشتر شود.

وی با اشاره به لزوم تغییر الگوی کشت و میزان بارندگی ۲.۵ میلیمتری این شهرستان در سال جاری افزود: در این شهرستان برای تولید یک کیلوگرم هندوانه حدود ۲۵۰ لیتر و برای تولید یک کیلوگرم طالبی ۱۲۵ لیتر آب مصرف می شود که راندمان بخش کشاورزی در آن بالاست و این موضوع در این شهرستان با توجه به افت میزان بارندگی و برداشت بیش از حد سفره ها، باعث کاهش سطح آب های زیرزمینی و منفی شدن بیلان سفره های آب زیرزمینی در شهرستان می شود.

یوسفیان با بیان اینکه مقرر است تا پایان برنامه، سالانه ۱۵۰ هکتار از اراضی زراعی تبدیل به باغ شود، تاکید کرد: ناهماهنگی بین اداره کل توزیع برق و اداره کل آب منطقه ای استان، منجر به توقف نصب کنتورهای هوشمند شده که این موضوع به دلیل عدم رعایت کشاورزان در برداشت آب از سفره ها، صدمات جبران ناپذیری را به منابع آب شهرستان وارد می کند.

وی تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک و خشکسالی ۱۵ ساله و افزایش میزان دما و تبخیر سالانه، میزان آب تجدید شونده در کشور کاهش و به تبع آن افزایش شدید مصرف آب در بخش شرب، کشاورزی و صنعت را به همراه داشته است.

معاون فرماندار آران و بیدگل بیان داشت: در این راستا دولت، از کاشت محصولات استراتژیک کم آب بر، تغییر الگوی کشت و اجرای کشت های متناسب با منطقه و به کارگیری فناوری های نوین آبیاری و هوشمندسازی مصرف آب حمایت می کند.