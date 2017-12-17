به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به حقوق‌های نجومی مدیران اشاره کرد و افزود: بررسی کامل درباره این موضوعات انجام شد و تعدادی پرونده تشکیل شد که به استناد ماده ۸۴ الحاقی تبصره دادسرا برخی از پرونده‌ها کیفر خواست شده و در مرحله رسیدگی است.

وی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی طی سال گذشته مصوبه‌ای در این رابطه داشت که سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات را موظف کرد تمام حقوق‌های در ۱۰ سال گذشته که غیرمتعارف بوده را بررسی و به مبادی ذی‌ربط و مجلس گزارش کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بابیان اینکه سازمان بازرسی در زمینه رسیدگی به حقوق‌های نجومی با تمام توان و جدیت ورود پیداکرده است، افزود: قرار است دولت سامانه‌ای را تعریف کند و همه حقوق‌ها را در آن وارد نماید و پس‌ازآن سازمان بازرسی آنها را بررسی و گزارش را تهیه و ارائه می‌دهد.

سراج بابیان اینکه زمان آغاز به‌کار بازرسی در این بخش بستگی به تعریف سامانه از سوی دولت دارد، گفت: شایعاتی که درباره این موضوع مطرح و به آن دامن زده شد، از اصل موضوع بیشتر بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: همه بانک‌ها این موضوع را رعایت نمی‌کردند که ما ورود کردیم و اقداماتی انجام شد و موفق شدیم جلوی بانک‌های دولتی را تا حدود زیادی بگیریم تا بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سود بگیرند.

سراج بابیان اینکه بانک‌های خصوصی سقف نرخ سود بانکی را رعایت نمی‌کنند، افزود: بانک‌های خصوصی تحت عناوین مختلف، مصوبه شورای پول و اعتبار را که ۱۵ درصد است را رعایت نمی‌کنند.

وی به شاخص فسادپذیری در کشورها اشاره کرد و گفت: سازمان بین المللی شفافیت در کشور ما نماینده ندارند و برای بررسی ۱۳ شاخص دارند که یکی بانک جهانی و دیگری گلوبال است و بر این اساس بررسی کرده و رتبه هر کشور را می‌دهند.

سراج افزود: در گردآوری اطلاعات از سوی این شرکت یکی از منابع رسانه‌ها هستند و وقتی مسئولان مصاحبه می‌کنند آن را ملاک قرار می‌دهند و خیلی ۱۰۰ درصد وبی طرفانه نیست و با توجه به اینکه نمایندگی ندارند خیلی مستند نیست.

رئیس سازمان بازرسی کشور افزود: در رابطه با واردات و خودروسازان داخلی ۲ برنامه تهیه و با تیم به آن سازمان‌هایی که به مردم اجحاف کرده‌اند ورود کرده و قطعاً عوامل دخیل در این امر شناسایی و پرونده آنها را به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهیم کرد که اگر جرمی رخ داده باشد، با مسببان موضوع برخورد خواهد شد.

سراج به بحث گران شدن خودروها اشاره کرد و افزود: قبل از ثبت سفارش مشکلی وجود نداشت و فضا آرام بود ولی بعدازاین امر فضایی ایجاد شد که خودروسازان به‌جای اینکه استقبال کنند و تولیدات را ارزان کنند، در حق مردم اجحاف کرده و گران‌تر از بیرون فروختند که البته مسلم است، وقتی موضوعی انحصاری شود، قطعاً مشکلات جدی به وجود خواهد آمد.

وی با بیان اینکه درباره تخلفات رخ داده، قطعاً من که واسط بین مردم و دولت هستم، افزود: اگر اجحافی به مردم از طرف حاکمیت شود، وظیفه دارم که آن را پیگیری و گزارش را تهیه و به مبادی ذی‌ربط گزارش دهم.