دوره تکمیلی روزنامه نگاری در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، حجت الاسلام علی اصغر فضیلت اظهار کرد: با همکاری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، دوره تکمیلی کوتاه مدت روزنامه‌نگاری در استان گلستان برگزار می‌شود.

وی افزود: این دوره تکمیلی دی و بهمن ٩٦ در استان گلستان تشکیل می‌شود.

حجت‌الاسلام فضیلت اظهار کرد: دروس «صفحه‌آرایی»، «مبانی عکاسی»، «چاپ و نشر»، «عکاسی خبری» و «کارگاه عملی روزنامه‌نگاری» در این دوره آموزشی ارائه و در پایان پس از تحویل کارهای عملی به شرکت‌کنندگان مدرک معتبر اهدا خواهد شد.

گفتنی است دوره آموزشی کوتاه مدت مقدماتی روزنامه‌نگاری با حضور خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در تابستان ٩٥ به مدت ٥ هفته در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان برگزار شد.