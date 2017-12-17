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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۲

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان:

دوره تکمیلی روزنامه نگاری در گلستان برگزار می شود

دوره تکمیلی روزنامه نگاری در گلستان برگزار می شود

گرگان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: دوره تکمیلی کوتاه مدت روزنامه نگاری در گلستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، حجت الاسلام علی اصغر فضیلت اظهار کرد: با همکاری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، دوره تکمیلی کوتاه مدت روزنامه‌نگاری در استان گلستان برگزار می‌شود.

وی افزود: این دوره تکمیلی دی و بهمن ٩٦ در استان گلستان تشکیل می‌شود.

حجت‌الاسلام فضیلت اظهار کرد: دروس «صفحه‌آرایی»، «مبانی عکاسی»، «چاپ و نشر»، «عکاسی خبری» و «کارگاه عملی روزنامه‌نگاری» در این دوره آموزشی ارائه و در پایان پس از تحویل کارهای عملی به شرکت‌کنندگان مدرک معتبر اهدا خواهد شد.

گفتنی است دوره آموزشی کوتاه مدت مقدماتی روزنامه‌نگاری با حضور خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در تابستان ٩٥ به مدت ٥ هفته در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان برگزار شد.

کد مطلب 4174691

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