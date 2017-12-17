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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۵

معاون بیمه سازمان بیمه سلامت ایران:

سازمان بیمه سلامت توجه ویژه ای به مناطق محروم و مرزی دارد

سازمان بیمه سلامت توجه ویژه ای به مناطق محروم و مرزی دارد

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: این سازمان به مناطق محروم و مرزی کشور از جمله استان خراسان جنوبی توجه ویژه ای دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آناهیتا کشاورزی با بیان اینکه سلامت نقش مهمی را در حکومت ایفا می‌کند، افزود: در شرایط امروز، کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند همکاری همه مدیران در حوزه های مختلف است.

معاون بیمه خدمات سلامت افزود: اولین هدف یک نظام بیمه گر این است  که اجازه ندهد فردی بیمار شود و برنامه ما در سال جاری ورود به بخش پیشگیری است.

وی در ادامه گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی ) وظیفه ما است که کاری کنیم تا بیمار جز رنج بیماری، دغدغه دیگری نداشته باشد، و باید دسترسی مردم به مراکز سلامت با کیفیت خوب و مطلوب را؛ آسان کنیم.

کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور یعنی حدود ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران هستند، افزود:منتظر اعلام نظر رسمی مرکز آمار ایران در خصوص درصد افراد فاقد پوشش بیمه ای هستیم.

وی با اشاره به اینکه باید علیرغم منابع  محدود و با توجه به امکانات موجود، بیشترین خدمات را با بهترین کیفیت به مردم ارائه کنیم، افزود: باید به شدت از هدر رفت منابع جلوگیری کرده و با همین منابع محدود، سازمان کارآمدی داشته باشیم و با جلوگیری از ارائه خدمات غیر ضرروی، اقامت‌های بی‌دلیل در بخش‌های بستری و مصرف بی‌رویه دارو ، منابع موجود را به بهترین نحو مدیریت کنیم.

در پایان این مراسم از چهار سال فعالیت حسین خوبان تقدیر و علی اربابی به عنوان مدیرکل بیمه سلامت استان خراسان جنوبی منصوب شد.

کد مطلب 4174692
مهناز قربانی مقانکی

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