به گزارش خبرنگار مهر، فریده روشن پیش از ظهر یکشنبه در شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به هفته پژوهش اظهار داشت: پژوهش استفاده از کاربرد روش علمی برای حل هر مساله است و باید در مدیریت شهری از این روش برای رفع مشکلات استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت موجود شهرداری اصفهان اعم از توان فکری، زیرساخت‌ها و نرم افزارها استفاده بهینه داشته باشیم و از مراکز دانش بنیان استفاده کنیم، افزود: مدیریت شهری باید از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان شهر در اجرای پروژه ها و برنامه‌ریزی ها استفاده کند.

مدیریت شهری فعلی اصفهان میراث‌دار شهری بحران زده است

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به طلاق عاطفی میان مردم و شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری فعلی اصفهان، «شهری» به معنای نرمال خود تحویل نگرفته بلکه میراث دار شهری بحران‌زده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه عملکرد نادرست مدیران ما در طول سال‌های گذشته اصفهان را بیش از هر زمان دیگری از تعادل خود خارج کرده است، افزود: برای بازگرداندن امور شهر به وضعیت عادی کار سنگینی در پیش است و شاید در یکی دو سال پیش رو لازم است، مدیران جدید به آواربرداری و تغییرات اساسی بپردازند.

روشن با بیان اینکه در سال‌های اخیر آلودگی هوا، ترافیک، کم آبی، آسیب های اجتماعی و جرائم شهری مورد شکایت و اعتراض بسیاری از شهروندان بوده است، اضافه کرد: در سال‌هایی نه چندان دور، ساخت و سازهای بی رویه در اصفهان نقل محافل بود.

وی با تاکید بر اینکه کلان‌شهرهایی همچون اصفهان و ساکنانش مانند زوجی هستند که چند سالی با هم مشکل داشتند و از عیوب و ایرادات هم اشکال گرفتند و جنگیدند که یکدیگر را بسازند و به شکل ایده آل هایشان درآورند، ابراز داشت: طی سالیان اخیر این دو هرچه سر هم داد زدند، وضع بدتر شد که بهتر نشد و آرام آرام به این باور رسیدند که قرار نیست چیزی درست شود، خسته شدند، ساکت شدند و دست از سر هم برداشتند، هر کدام در لاک خود فرو رفتند و از هم طلاق عاطفی گرفتند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه این سکوت سنگین و بی‌تفاوتی شهروندان نسبت به همه کژی‌ها و نابسامانی‌های شهر، نشانه خوبی نیست، گفت: مردم از جنگیدن برای بهتر شدن شهرشان خسته و ناامید شده‌ و شهر را طلاق عاطفی داده‌اند که مهاجرت گسترده نخبگان و جوانان ما از شهر، نشانگر همین ناامیدی از بهبود اوضاع است.

مدیریت شهری در سال‌های گذشته منابع را عادلانه توزیع نکرد

وی با اشاره به اینکه در این سال ها با مدیریتی در شهر مواجه بودیم که نتوانست با توجه به منابعی که در اختیار دارد، تخصیص مناسب انجام دهد، ابراز داشت: نتیجه چنین عملکرد غیر قابل دفاعی این است که سرمایه اجتماعی مدیران شهری ما به شدت افول کرده است.

روشن ادامه داد: پژوهش ملی سال ۹۴ نشان می دهد مردم استان اصفهان در مقایسه با سایر مردم کشور منفی ترین ارزیابی را در مورد میزان موفقیت نهادها، سازمان‌ها و مدیران در انجام وظایف داشته‌اند و کمترین اعتماد را به آنها دارند.

وی با بیان اینکه به داوری بسیاری از کارشناسان بیش از آنکه در حوزه‌های محیط زیست، حمل و نقل، و اقتصاد بحران داشته باشیم، در نحوه حکمرانی مشکل داریم، تصریح کرد: یکی از عمده‌ترین نقاط ضعف مدیریت شهری ما تعدد نهادهای تصمیم گیری است و چنین تعددی منجر به اتلاف منابع، موازی کاری، و نبود همکاری گروهی شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای حل طلاق عاطفی شهروندان و شهر در اصفهان ایجاد مدیریت یکپارچه شهری است، اضافه کرد: عدم شفافیت در تامین مالی پروژه‌های شهرداری و عدم توجه لازم به طرح تفصیلی و فروش تراکم که منجر به افزایش خانه‌های خالی در برخی از مناطق شهری اصفهان شده و از سویی در برخی مناطق دیگر با شمار زیادی از خانه‌های فرسوده مواجه هستیم، ناشی از اداره نامناسب شهر بوده است.

وی با بیان اینکه لایحه مدیریت یکپارچه شهری شامل مباحث جدیدی در عرصه شهرسازی، محیط زیست، امور زیربنایی، واگذاری امور گردشگری و ابنیه تاریخی به شهرداری ها، واگذاری برخی امور به بخش خصوصی و تعاونی است، افزود: این لایحه به دنبال عملیاتی کردن مدیریت واحد شهری است. به این مفهوم که آن بخش از اختیارات دولت مانند احداث درمانگاه‌ها، مدارس، توزیع آب، برق، گاز و گردشگری که در چارچوب محلی تعریف می شود، در زمره اختیارات مدیریت محلی قرار گیرد.