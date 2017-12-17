ماهیگیری بلر از آب گل آلود/ ژستی که به سیاستمدار جنجالی نمی آید!

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- حنیف غفاری: نخست وزیر اسبق انگلیس که به شدت از سوی همراهان سابق خود در حزب کارگر پس زده شده است، همچنان سعی دارد با اسم رمز برگزیت به معادلات سیاسی و اجرایی کشورش باز گردد. تونی بلر اخیرا در گفتگو با روزنامه گاردین، برگزیت را اقدامی غیرمعمول و تصمیمی در پایین آوردن سطح کشور دانست. وی در این خصوص عنوان کرده است:

« ما هنوز برای بازگشت به اتحادیه اروپا فرصت داریم. اولویت حزب کارگر باید جلوگیری از ادامه این روند باشد. ما باید برگزیت را متوقف کنیم. حتی متوقف کردن برگزیت از پیروزی حزب کارگر در انتخابات سراسری نیز اهمیت بیشتری دارد».

شاید در نگاه اول این گونه به نظر برسد که اظهارات تونی بلر، برگرفته از تعهدات سیاسی واقعی وی در قبال اتحادیه اروپا و رویکرد ایجابی وی در خصوص استمرار عضویت کشورش در اروپای واحد است. با این حال با تاملی کوتاه بر مواضع تونی بلر، در می یابیم که بلر در ماورای اظهارات خود، به دنبال هدفی بزرگ تر به نام رهبری حزب کارگر است. واقعیت امر این است که پس از پیروزی جرمی کوربین در انتخابات داخلی حزب کارگر و انتخاب وی به عنوان رهبر حزب، تونی بلر و همراهانش به شدت منزوی شده اند. آنها امید داشتند تا با ممانعت از پیروزی کوربین در انتخابات حزب کارگر، زمینه را برای بازگشت به خانه شماره ده داونینگ استریت ( پس از شکست محافظه کاران در انتخابات سراسری آتی) مهیا سازند. با این حال پیروزی کوربین همه محاسبات تونی بلر را بر هم ریخت.

تونی بلر پس از برگزاری رفراندوم سال گذشته که منجر به پیروزی حامیان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شد، تصمیم گرفت به بهانه مقابله با برگزیت، به معادلات سیاسی کشورش باز گردد و خود را در این صحنه احیا کند. بنابراین، هر گونه اظهار نظر تونی بلر در خصوص برگزیت، تابعی از اهداف بزرگ تر وی در صحنه سیاسی کشورش است. تونی بلر سعی دارد با موج سواری بر روی نظرسنجی های صورت گرفته اخیر در کشورش (که حکایت از افزایش تعداد مخالفان برگزیت دارد) و ممانعت از تحقق خروج انگلیس از اروپای واحد، نام خود را به عنوان یک منجی سیاسی در کشورش ثبت کند. او در این خصوص سعی دارد سران هر دو حزب محافظه کار و کارگر را تحت فشار قرار دهد.

با این حال بر همگان مسجل است که اگر کوربین در انتخابات داخلی حزب کارگر پیروز نمی شد، مواضع بلر در این خصوص کاملا متفاوت می بود یا حداقل در این خصوص سکوت می کرد. بلر سعی دارد با تاکید بر اهمیت مقابله با برگزیت و حتی تقدم این مسئله بر پیروزی حزب کارگر در انتخابات آتی، خود را فردی معتقد به اهداف و آرمانهای اروپایی و انگلیسی نشان دهد! بدون شک این ژست سیاسی اصلا به تونی بلر نمی آید! هنوز همگان به یاد دارند که تونی بلر چگونه در مسیر تحقق خواسته های خود و همراهانش، امنیت انگلیس را در سال ۲۰۰۳ میلادی قربانی هم پیمانی با جرج واکر بوش در جنگ عراق کرد. از سوی دیگر، پرونده دروغ گویی های تونی بلر در خصوص جنگ عراق همچنان در انگلیس و نزد افکار عمومی این کشور مفتوح است. بدون شک، سخن گفتن از فداکاری سیاسی اگر از سوی هر یک از سیاستمداران انگلیسی قابل پذیرش باشد، از سوی فردی مانند تونی بلر قابل پذیرش نیست. بی دلیل نیست که بسیاری از رسانه های انگلیسی اساسا اهمیتی برای سخنان تونی بلر و ادعاهای وی در خصوص برگزیت قائل نیستند.