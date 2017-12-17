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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران خبر داد:

ارسال اولین محموله کانکس های خریداری شده اهدایی کارمندان شهرداری

ارسال اولین محموله کانکس های خریداری شده اهدایی کارمندان شهرداری

اولین محموله کانکس های خریداری شده اهدایی کارمندان شهرداری تهران به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: بسیج شهرداری تهران پیرو تدبیر فرمانده معظم کل قوا، تمام تلاش و همت خود را برای کاهش آلام مردم و کمک به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه به‌کار گرفته است. لذا با توجه به برودت هوا و بارش برف و باران، اولین محموله کانکس هایی که با مشارکت کارکنان شهرداری تهران خریداری شده است به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال شد.

بابایی گفت: بازسازی ۱۵روستای تخریب شده بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد در منطقه زلزله‌زده کرمانشاه، به سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ واگذار شده است که بسیج شهرداری تهران بازسازی دو روستای مله کبود و قوشچی باشی را بر عهده گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر همزمان با تأمین کانکس، آوار برداری منازل دو روستای فوق نیز در دستور کار سازمان بسیج شهرداری تهران می باشد.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با اشاره به رانش زمین و خسارات بسیار زیاد واحدهای مسکونی در این دو روستا اظهار داشت: آب این دو روستا از زمان زلزله تاکنون قطع شده است و ما با کمک بسیجیان شهرداری تهران، اقدام به راه اندازی مجدد شبکه آبرسانی کرده ایم که این کار تا دو روز آینده پایان خواهد یافت.

وی اظهار داشت: یکی از نیازهای اصلی زلزله زدگان غرب کشور، تأمین سرویس بهداشتی و حمام است، لذا ما پیگیری لازم برای ساخت و نصب کانکس های حمام و سرویس های بهداشتی  را انجام داده ایم که تا چند روز آینده نسبت به نصب این کانکس ها اقدام می شود.

گفتنی است کارمندان شهرداری تهران طی فراخوان بسیج شهرداری، با اختصاص حداقل یک روز حقوق خود جهت خرید کانکس و بازسازی مناطق زلزله زده، در این طرح مشارکت کرده اند.

کد مطلب 4174709

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