«فلسطین» نخستین مسئله جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار جمعی از فرماندهان ناجا که در دفتر این استاد برجسته حوزه برگزار شد، اظهار داشت: در قرآن کریم هیچ قومی به اندازه قوم یهود مذمت نشده است، در آیات قرآن خداوند می‌فرمایند که این قوم با پیامبران به مبارزه برخاستند و در آیات بسیاری خداوند این قوم را محکوم به ذلت نموده است.

وی با اشاره به گوساله پرستی قوم یهود، افزود: قوم یهود با این همه جنایاتی که انجام داده مدعیست که از اولیای خدا هستند، باید پرسید شما که اولیای خدا هستید چرا از مرگ می‌ترسید و این‌ها همه حاکی از بلند پروازی این قوم دارد.

مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر مطالعه آیات قرآن برای شناخت یهودیان و صهیونیست‌ها، گفت: نقشه‌های یهودیان علیه پیامبر گرامی اسلام(ص) بسیار زیاد است که باید مطالعه شود و مردم از آن‌ها پند بگیرند.

وی تاریخ یهود را تاریخی ننگین و بسیار مشکل آفرین بیان و تصریح کرد: آنها مردم را از خانه‌های خود بیرون کردند و رژیم صهیونیستی را به وجود آوردند و این سرزمین را به عنوان پایگاهی برای آمریکا قرار دادند در حالی که قدس و مسجد الاقصی متعلق به همه مسلمانان است، حال مسجد الاقصی و قدس شریف را به ملتی که قرآن آنها را لعن کرده است بدهیم و ما مسلمانان با این همه سوابق مغلوب دشمن مغضوب خود باشیم، این کاری بس اشتباه است.

آیت الله نوری همدانی با تأکید بر ریشه کنی رژیم صهیونیستی، گفت: وظیفه مسلمانان در برابر این جریان بسیار سنگین است و راهی جز جهاد نداریم.

عزت و عظمت اسلام جز از راه جهاد تأمین نمی‌شود

وی با بیان اینکه عزت و عظمت اسلام جز از راه جهاد تأمین نمی‌شود، تصریح کردند: پیامبر اکرم(ص) فرموده‌اند: «تمام خیر و خوبی‌ها در شمشیر و جهاد است و جز در سایه شمشیر هیچ‌گاه خیر و خوبی به دست نمی‌آید، حتی کلید بهشت و جهنم، جهاد در راه خداست، هر ملتی که جهاد را پشت سر بگذارد خداوند متعال در این دنیا لباس ذلت بر تنش می‌کند، این جهاد در راه خدا بود که سبب شد انقلاب اسلامی به پیروزی برسد».

این مفسر قرآن کریم با بیان پیام شهدا برای نسل جدید ابراز کرد: انقلاب اسلامی انقلاب مذهبی و دینی است، در استان لرستان 500 شهید زن داریم که این بانوان در پشت جبهه‌ها نیز خدمات بسیاری را انجام می‌دادند.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به شهادت جمعی از فلسطینیان در چند روز گذشته گفت: تنها نشستن و محکوم کردن کافی نیست، و باید دید مقام معظم رهبری در این رابطه چه نظری می‌دهند، امروز مسئله فلسطین نخستین مسئله جهان اسلام است.