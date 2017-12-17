مسابقات فوتبال جام همبستگی مهاجرین با شناخت قهرمان به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار فینال این دوره از مسابقات تیم شاهین سرخ موفق شد در ضربات پنالتی ۵ بر ۳ به برتری برسد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. در دیدار رده بندی نیز تیم عقاب توانست بانتیجه ٣ بر ١ تیم آریانا را شکست دهد و به مقام سومی دست یابد.

دیدار فینال با پخش آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی دو کشور دوست و همسایه و در حضور مسئولان ورزشی برگزار شد و در پایان نیز جام و جوایز تیم های برتر اهدا شد.

همچنین از چند تن از زحمتکشان ورزش مهاجرین به نام های سید عالم شفایی و حاجی مبارز و تعدادی از دوستان و مسئولین مسابقات شرق استان تهران با هدایای تجلیل شد. ضمن اینکه از دو مسئول تیم های رده سنی پایه شورای ورزشی فوتبال مهاجرین غرب استان تهران یعنی جواد براتی به عنوان سرپرست تیم منتخب نوجوانان شورا در سال ٩٦ و رضا بربری به عنوان سرمربی تیم در سال ٩٦ با لوح و هدایای تقدیر به عمل آمد.



جوایز بهترین ها و تیم به شرح زیر اهدا شد:

سعید مرید سعیدی از تیم عقاب به عنوان اقای گل مسابقات با ١٦ گل زده

مهدی خاوری به عنوان بهترین بازیکن مسابقات از تیم شاهین سرخ

حمید محمدی به عنوان بهترین دروازبان مسابقات از تیم شاهین سرخ

علی قربانی به عنوان بهترین بازیکن جوان و پدیده مسابقات از تیم المهدی

تیم اخلاق این دوره تیم اتحاد فاریاب انتخاب شد

اهدای کاپ مقام سوم و حکم به تیم عقاب و مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال جایزه نقدی

اهدای کاپ مقام دوم و حکم به تیم طوفان شهریار و مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

در پایان اهدای کاپ قهرمانی و حکم به تیم شاهین سرخ و مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به علاوه بن ٧٠٠ هزار تومانی ورودی در هفدهمین دوره مسابقات در سال بعد.