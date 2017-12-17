پلیس در برقراری امنیت نقاط زلزله زده کرمانشاه خوب ظاهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "منوچهر امان اللهی" در بازدید از یگان های مستقر در مناطق زلزله زده، گفت: باید نقش مردم را در این مواقع تعریف کنیم که خود بتوانند در ساعات اولیه از خود مراقبت کنند و از افزایش حجم آسیب ها به خانواده و نزدیکانشان بکاهند.

سردار امان اللهی یادآوری کرد که آموزش به مردم باید در سرلوحه اقدام های دستگاه های متولی قرار بگیرد تا مردم بدانند در زمان بروز چنین بحرانی چطوری اقدام و عمل کنند.

وی با یادآوری اینکه نیروی انتظامی از همان ساعات اولیه در مناطق زلزله زده حضور یافت گفت: اشکالات و اشتباهات در همه امور اجتناب ناپذیر است بخصوص در بحرانی مانند زلزله با حجم گسترده ای از خرابی ها و خسارات اما آنچه که مهم است باید تعریف مشخصی از امکانات وضع موجود و سطح انتظارات و توقعات داشته باشیم و براساس آن قضاوت شود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: در مواقع بروز بحران هایی مانند زلزله بین واقعیت موجود و انتظارات و توقعات همخوانی وجود ندارد و این به منشاء اعتراض و انتقاد تبدیل می شود.

سردار امان اللهی افزود: در زلزله اخیر ۲ شهرستان با صدها روستا دچار آسیب و خسارت شدند و منطقه وسیع بود و از این رو امدادرسانی در آن واحد واحد به این حجم از مناطق آسیب دیده عملا امکان نداشت و امکانات دولت نیز در حدی نیست که بتواند همه جا را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه همه دستگاه های متولی در این زلزله بسیار خوب عمل کردند و آنچه در توان داشتند ارائه کردند، گفت: جاده های دسترسی مناطق روستایی بد و اغلب سخت گذر بود و امکان دسترسی به همه نقاط وجود نداشت اما با همه این مشکلات، دستگاه ها حضور خوبی داشتند و توانستند در روزهای اول کنترل مناطق را در دست بگیرند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه عملکرد نیروی انتظامی را نیز بسیار خوب دانست و گفت: آنچه که جزو وظایف ما بود را به خوبی انجام دادیم و توانستیم در برقراری نظم و امنیت و امدادرسانی و خدمات رسانی به مردم خوب ظاهر شویم.

اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در سنقر

فرمانده انتظامی سنقراز دستگیری ۲۱سارق، قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر و توقیف ۵۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در نتیجه اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در سنقر خبر داد.

سرهنگ "غضبان احمدی فرد" گفت: در نتیجه اجرای این طرح ۲ هزار و ۲۵۰ سی سی شربت مخدر، ۹۰ حبه قرص روانگردان، یک هزار ۹۵۱ دست لباس قاچاق و ۲۹۷کیلوگرم گیاه دارویی کتیرا بدون مجوز حمل، کشف شد.

وی افزود: همچنین تعداد ۵۰ دستگاه خودرو وموتورسیکلت به دلیل ایجاد مزاحمت، رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و حمل بار قاچاق توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سنقر با تاکید بر مبارزه جدی پلیس با قانون شکنان، یادآور شد: متهمان دستگیر شده در این طرح به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

کشف ۸۵۰ هزار مواد محترقه در کرمانشاه

جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۸۵۰ هزار عدد مواد محترقه توسط ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "علیرضا مرزبانی" اظهارداشت: ماموران کلانتری ۱۳ فردوسی حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو پژو پارس که با سرعت بالا در حال حرکت بود مشکوک شده و نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

وی افزود: ماموران با شگردهای خاص پلیسی خودرو مذکور را متوقف و در بررسی از آن ۸۵۰هزار عدد مواد محترقه و آتش زا کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه گفت: محموله کشف شده به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تحویل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.