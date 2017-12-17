۷۳۰۰ حامی در طرح اکرام از یتیمان استان سمنان حمایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قوسی پیش از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هفت هزار و ۳۰۰ نیکو کار در طرح اکرام از ۹۴۲ یتیم استان سمنان حمایت می کنند، ابراز داشت: در هفتماهه نخست سال گذشته حامیان فرزندان محسنین و یتیم این استان دو میلیارد و ۱۴۶ میلیون تومان به این کودکان کمک کردند که امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۸ درصدی را نشان می دهد.
وی بابیان اینکه یک هزار ۸۶۹ کودک در قالب طرح محسنین و شفا از حمایت سه هزار ۲۰۰ حامی در این استان بهرهمندمی شوند، افزود: طی هفتماهه سال جاری حامیان فرزندان محسنین و اکرام ایتام استان مبلغ دو میلیارد و ۷۳۶ میلیون تومان به دو هزار و ۸۱۱ فرزند معنوی خود کمک کردند.
معاون توسعه و مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه سرانه حمایت از فرزندان محسنین ۴۲ هزار تومان نقدی و غیر نقدی است، ابراز داشت: در طرح اکرام ایتام سرانه پرداختی هر یتیم ۲۲۰ هزار تومان نقدی و ۵۸ هزار تومان کمکهای غیر نقدی را شامل می شود.
قوسی با بیان اینکه کمیته امداد می کوشد تا با جذب حامیان وضعیت معیشتی فرزندان یتیم و محسنین را بهبود بخشد، تصریح کرد: باهدف نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ حمایت از کودکان یتیم و محسنین می توان آینده بهتری را برای این قبیل دانش آموزان فراهم کنیم.
وی افزود: مردم می توانند کمکهای نقدی خود را به شمارهحساب ۰۱۰۲۳۱۸۴۶۳۰۰۹نزد بانک صادرات شعبه الغدیر و یا به شماره کارت مجازی ۶۹۸۴-۹۰۱۷-۶۹۱۹-۶۰۳۷ بانک صادرات واریز کنند و همچنین کمکهای غیر نقدی خود را در قالب تأمین مواد غذایی، خدمات مسکن، کمکهزینههای درمانی و تحصیلی به این کودکان ارائه دهند.
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