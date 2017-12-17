تعامل و همکاری لازمه فعالیت سیستمی در لرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر یکشنبه در گردهمایی فصلی ائمه جمعه لرستان با اشاره به اینکه در اهمیت نقش مهم ائمه جمعه در توسعه لرستان شکی نیست، اظهار داشت: همه ما جزو یک سیستم هستیم، سیستمی کار کردن ابزار و وسایلی دارد و عناصر یک سیستم در کنار هم قرار می گیرند و با تعامل با یکدیگر امور را پیش می برند.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز یک سیستم است و اجرای مختلف ملی و محلی آن باهم کار می کنند و هرکدام مکمل دیگری است، تصریح کرد: هیچ عنصری بدون تعامل با دیگر عناصر موفق نخواهد شد.

استاندار لرستان خاطر نشان کرد: ما در لرستان نیز باهم در یک سیستم کار می کنیم؛ ائمه جمعه، مدیران، نهادهای نظامی و ... قرار است در کنار یکدیگر کار کنیم تا خروجی کار ایجاد رضایتمندی در میان مردم باشد و رضایتمندی مردم منجر به پشتیبانی از نظام شود.

خادمی با اشاره به اینکه در این سیستم کسی نمی تواند و حق این را ندارد که بگوید با فلان سیستم کاری ندارم و یا مانع فعالیت آنها می شوم، ادامه داد: همکاری و تعامل یک روش پسندیده است و موضوعی نیست که بتوان آن را گزینش کرد، تعامل وظیفه همه اجزای سیستم است.

وی با بیان اینکه ما باید مکمل یکدیگر باشیم و حق نداریم یکدیگر را تضعیف کرده و انرژی یکدیگر را خنثی کنیم، تصریح کرد: ما در کنار هم هستیم و اگر ضعفی وجود دارد ضعف همه ما است و اگر قوتی وجود دارد حاصل کار همه است.