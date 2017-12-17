معرفت به خدا حفظ کننده جامعه از ناهنجاری های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی ظهر یکشنبه در جمع کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در راستای رابطه و شناخت مردم نسبت به حضرت حق تلاش می کند.

وی ادامه داد: جامعه ای که مردم آن بر اساس معرفت و شناخت زندگی می کنند، از تمامی بلایا و مشکلات اعم از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی حفظ می شود.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه معرفت نسبت به خدا، انقلابی درون ما ایجاد می کند، افزود: همچنین معرفت به خدا باعث موفقیت و پیشرفت در تمامی عرصه های زندگی مانند تحصیل می شود.

وی با اشاره به حدیثی از موسی بن جعفر(ع) اظهار کرد: این امام همام می فرمایند: «دانش مردم را در چهار چیز یافتم، نخست اینکه پروردگارت را بشناسی، دوم بدانی با تو چه کرده، سوم آنچه را که از تو می خواهد را بشناسی و چهارم آنچه که دین و آیین بیرونت می کند را بشناسی».

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: بنابر این حدیث، علم خداشناسی، علم خودشناسی، شناخت هدف خلقت و دین شناسی لازمه زندگی آگاهانه است.