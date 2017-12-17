خوابگاه دانشجویی در دانشگاه شهرکرد احداث می شود

شایان شاه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات اجرایی در حوزه مدیریت سبز در دانشگاه شهرکرد، اظهار داشت: به منظور تعویض شیرآلات معمولی آب با شیرآلات اهرمی و تعویض شیرهای رادیاتورها با شیرهای ترموستاتیک ۱۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده که تاکنون ۳۰ میلیون تومان آن پرداخت و همچنین ۳۰ درصد نیز پیشرفت فیزیکی داشته است.

اجرای طرح مولد خورشیدی در دانشگاه شهرکرد

وی با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت سبز، افرود: در راستای تعویض لامپ های پر مصرف با کم مصرف یک هزار و ۴۶۰ میلیون تومان، برای مطالعه و اجرای مولد خورشیدی با توان ۱۰۰ کیلووات ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

توسعه کشت گل محمدی در چهارمحال و بختیاری

وی افزود: همچنین برای کشت گیاه گل محمدی به منظور ایجاد پوشش فضای سبز متناسب با کم آبی اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیون تومان پیش بینی شده که به ترتیب ۳۵ درصد، پنج درصد و ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: بودجه دانشگاه شهرکرد در سال ۱۳۹۷با بالاترین نسبت رشد در بین دانشگاه های کشور، به رقم ۱۲۰میلیارد تومان رسید.

هشت هزار دانشجو در دانشگاه شهرکرد تحصیل می کنند

شاه محمدی تاکید کرد: هشت هزار دانشجو در دانشگاه شهرکرد مشغول به تحصیل هستند که حدود چهار هزار از آنها در خوابگاه پذیرش شده اند و همچنین حدود ۱۵ میلیارد تومان توسط خیران به منظور احداث خوابگاه، ساختمان مرکزی و ساخت و تکمیل ساختمان نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه کمک شده است.

وی با بیان اینکه احداث و مقاوم سازی خوابگاه های دانشگاه از برنامه‌ها و اولویت های عمرانی به شمار می‌رود، افزود: تا پایان نیمه نخست سال آینده خوابگاه دانشجویی ویژه دختران در دانشگاه شهرکرد با ظرفیت ۵۰۰ نفر ساخته خواهد شد.