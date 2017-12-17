به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز؛ سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) انتظار دارد که بازار نفت تا اواخر سال ۲۰۱۸ میلادی همزمان با روند کاهش مازاد عرضه در بازار به توازن برسد.

این کاهش مازاد عرضه در پی استمرار کاهش تولید اعضای اوپک و تولید کنندگان غیر عضو از جمله روسیه پس از توافق تاریخی اوپک و تولید کنندگان غیر عضو این سازمان با وجود انتظار افزایش عرضه آمریکا حاصل شد. اوپک در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود پیش بینی درباره تقاضای برای نفت خام اعضای اوپک در سال ۲۰۱۸ را با ۲۷۰ هزار بشکه به ۳۳ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه در روز رساند که این کاهش به دلیل افزایش تولید آمریکا خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: براساس گزارش منابع ثانویه تولید نفت اوپک در ماه نوامبر کمتر از تقاضای روزانه ۳۲ میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه‌ای پیش بینی شده برای سال ۲۰۱۸ بوده و نسبت به رقم ماه اکتبر ۱۳۳ هزار بشکه کمتر بوده است.

این گزارش پس از تصمیم ۳۰ نوامبر (نهم آذرماه) کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای تمدید توافق کاهش عرضه تا پایان سال ۲۰۱۸ به منظور حذف کامل مازاد عرضه در بازارهای جهانی منتشر شد.

در گزارش ماهانه اوپک آمده است که این توافق باید سبب کاهش بیشتر ذخیره سازی‌های در جهان شود و بازاری متوازن تا اواخر سال ۲۰۱۸ حاصل شود.

قیمت‌های نفت با اندکی افزایش پس از انتشار این گزارش به حدود ۶۴ دلار برای هر بشکه رسید که به بالاترین قیمت از سال ۲۰۱۵ نزدیک بوده است. دلیل این افزایش تلاش‌های اوپک و نیز از کار افتادن یک خط لوله نفت در دریای شمال عنوان شده است. قیمت هر بشکه نفت خام هنوز حدود نیمی از قیمت این کالا در اواسط سال ۲۰۱۴ قرار دارد.

بر اساس تازه ترین برآورد اوپک، سطح ذخیره سازی‌های نفت خام در اقتصادهای پیشرفته در ماه اکتبر ۳۷ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۲ میلیارد و ۹۴۸ هزار بشکه رسید که ۱۳۷ میلیون بشکه از میانگین پنجساله بالاتر است.

اوپک به طور رسمی اعلام کرده است که هدف این سازمان از کاهش عرضه، پایین آوردن سطح ذخیره سازی‌ها و رساندن آن به سطح میانگین پنج سال گذشته است.

براساس برآوردهای رویترز، میزان پایبندی ۱۱ عضو اوپک به توافق کاهش عرضه در ماه نوامبر ۱۲۱ درصد بوده است.