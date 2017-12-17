برگزاری نشست گروهک منافقین در پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر، پاریس دیروز شنبه میزبان نشست گروهک منافقین بود. در این نشست که با مجوز دولت فرانسه تشکیل شد، «مریم رجوی» سرکرده این گروه تروریستی بدون یادآوری جنایات بیشماری که در حق ملت ایران مرتکب شده است، اهداف خود را از یاوهگویی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، تقویت انسجام مردم در مطالبه آزادی و دموکراسی عنوان کرد!
وی در مخالفت با خواست مردم ایران و در پیروی از شعارهای تکراری اربابان آمریکایی خود، مدعی شد که مبارزه با ایران اسلامی به مراتب از مبارزه با داعش مهمتر است.
رجوی در ادامه، با استناد به خطای محاسباتی خود، تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران را امری حتمی و قریبالوقوع پیشبینی کرد.
اما آنچه که بیش از ادعاهای تکراری و نخنمای سرکرده منافقین اهمیت داشت؛ تسهیل شرایط برگزاری نشست از سوی کشوری بود که این روزها علاقه بسیاری به خودنمایی در صحنه تحولات خاورمیانه دارد و «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور جوانش را به عنوان کلیددار حل همه مشکلات منطقه جا میزند.
جالب آنکه پاریس دیروز میزبان تروریستهایی بود که دستشان به خون مردم ایران آغشته است حال آنکه فردا دوشنبه نیز «ژان ایو لودریان» رئیس دستگاه دیپلماسی فرانسه عازم واشنگتن خواهد بود تا همزمان درباره راههای حفظ برجام و اعمال فشار علیه برنامه موشکی ایران، با آمریکاییها همفکری کند.
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