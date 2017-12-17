برگزاری نشست گروهک منافقین در پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر، پاریس دیروز شنبه میزبان نشست گروهک منافقین بود. در این نشست که با مجوز دولت فرانسه تشکیل شد، «مریم رجوی» سرکرده این گروه تروریستی بدون یادآوری جنایات بی‎شماری که در حق ملت ایران مرتکب شده است، اهداف خود را از یاوه‎گویی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، تقویت انسجام مردم در مطالبه آزادی و دموکراسی عنوان کرد!

وی در مخالفت با خواست مردم ایران و در پیروی از شعارهای تکراری اربابان آمریکایی خود، مدعی شد که مبارزه با ایران اسلامی به مراتب از مبارزه با داعش مهمتر است.

رجوی در ادامه، با استناد به خطای محاسباتی خود، تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران را امری حتمی و قریب‎الوقوع پیش‎بینی کرد.

اما آنچه که بیش از ادعاهای تکراری و نخ‎نمای سرکرده منافقین اهمیت داشت؛ تسهیل شرایط برگزاری نشست از سوی کشوری بود که این روزها علاقه بسیاری به خودنمایی در صحنه تحولات خاورمیانه دارد و «امانوئل ماکرون» رئیس‎جمهور جوانش را به عنوان کلیددار حل همه مشکلات منطقه جا می‌زند.

جالب آنکه پاریس دیروز میزبان تروریست‎هایی بود که دستشان به خون مردم ایران آغشته است حال آنکه فردا دوشنبه نیز «ژان ایو لودریان» رئیس دستگاه دیپلماسی فرانسه عازم واشنگتن خواهد بود تا همزمان درباره راه‎های حفظ برجام و اعمال فشار علیه برنامه موشکی ایران، با آمریکایی‎ها همفکری کند.