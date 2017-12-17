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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۶

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان اعلام کرد:

کشف پنج کیلو گرم مواد مخدر در شهرستان خرمدره

کشف پنج کیلو گرم مواد مخدر در شهرستان خرمدره

زنجان- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان از کشف و ضبط بیش از پنج کیلو گرم انواع مواد مخدر در شهرستان خرمدره خبر دادو گفت: این میزان مواد مخدر در یک خودرو جاسازی شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سرهنگ علی بابایی از کشف و ضبط بیش از پنج کیلو گرم انواع مواد مخدر در شهرستان خرمدره خبر داد و افزود: این میزان مواد مخدر در یک خودرو جاسازی شده بود. 

وی به کشفیات مواد مخدر در استان زنجان طی  هشت ماهه سال جاری اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی  بیش از ۹۰۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر در استان زنجان کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  افزایش داشته است. 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: بیشترین مواد مخدر کشف شده طی این بازه زمانی در استان زنجان مواد مخدر از نوع تریاک، هروئین و حشیش  بوده است. 

بابایی ابراز کرد: شیوع مواد مخدر در هر جامعه آسیب‌های فراوانی به همراه دارد و مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر نیازمند عزم ملی است و همکاری دستگاه‌های متولی نقش تعیین‌کننده‌ای در این خصوص دارد.

وی افزود: استان زنجان هم همانند استانهای دیگر معتاد متجاهر دارد و مقابله با این معضل را در دستور کاری جدی خود قرار داده‌ایم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان تصریح کرد: در استان زنجان پلیس با قاچاقچیان به جد برخورد می کند و در هشت ماهه سالجاری هم نسبت به پاکسازی نقاط آلوده طرح هایی زیادی را اجرا کرده است و تعدادی از خرده فروشان مواد مخدر هم دستگیر شدند.

کد مطلب 4174730

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