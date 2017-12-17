مصدومیت ۷ نفر بر اثر دو تصادف در اصفهان

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس تصادف موتور و خودروی سواری در مسیر نجف آباد و امیر آباد، پنج نفر شامل یک مرد، دو زن و دو کودک مصدوم شدند.

وی بیان داشت: مصدومان به بیمارستان شهید منتظری نجف آباد انتقال یافتند.

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان تصریح کرد: همچنین براساس تصادف پراید و نیسان در محور دامنه - خوانسار، دو کد اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و یک زن و یک کودک مصدوم شدند.

وی ادامه داد: در این تصادف سه نفر از جمله دو مرد و یک زن نیز جان خود را از دست دادند و به بیمارستان شهید رجایی داران انتقال یافتند.

راستین تصریح کرد: همچنین بر اثر تصادف پژو با پراید، در مسیر نجف آباد به فولادشهر سه زن، دو مرد و یک کودک مصدوم شدند و به مرکز شهدای لنجان و شهید منتظری نجف آباد انتقال یافتند.

وی با اشاره به اینکه امدادخواهی به حادثه دیدگان یکی از وظایف اصلی اورژانس است، اضافه کرد: امدادرسانی به حادثه دیدگان تصادفات بخش عمده ای از امور اورژانس را در برمی گیرد.