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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۷

کشف گریدر قاچاق ۳ میلیاردی در اسلامشهر

کشف گریدر قاچاق ۳ میلیاردی در اسلامشهر

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از شناسایی محل نگهداری خودروهای سنگین در اسلامشهر و کشف یک دستگاه گریدر قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محسن خانچرلی با اعلام این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی با به دست آوردن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر دپوی یک دستگاه گریدر خارجی قاچاق در شهرک کامیون داران اسلامشهر، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات فنی موفق به شناسایی سوله ای در شهرک کامیون داران اسلامشهر شدند.

سردار خانچرلی بیان داشت: ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضائی وارد سوله شده و در بازرسی از آنجا موفق به کشف یک دستگاه گریدر خارجی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال شدند .

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 4174734

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