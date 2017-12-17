کشف گریدر قاچاق ۳ میلیاردی در اسلامشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محسن خانچرلی با اعلام این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی با به دست آوردن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر دپوی یک دستگاه گریدر خارجی قاچاق در شهرک کامیون داران اسلامشهر، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات فنی موفق به شناسایی سوله ای در شهرک کامیون داران اسلامشهر شدند.

سردار خانچرلی بیان داشت: ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضائی وارد سوله شده و در بازرسی از آنجا موفق به کشف یک دستگاه گریدر خارجی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال شدند .

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.