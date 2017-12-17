حمله شدید راستگرایان افراطی به بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، احزاب دست راستی اروپا در نشست پراگ با توصیف اتحادیه اروپا به عنوان یک مصیبت و خطر عنوان داشتند که این اتحادیه در حال از بین بردن اروپا است.

رهبران احزاب راست افراطی اروپا که در جمع آنها «مارین لوپن» رئیس حزب جبهه ملی فرانسه و «گرت ویلدرز» رهبر حزب آزادی هلند حضور داشتند اعلام کردند: به خاطر آنکه ما اروپا را دوست داریم، اتحادیه اروپا را به از بین بردن اروپا متهم می کنیم.

مارین لوپن نیز در جمع خبرنگاران از همین عبارات برای حمله به اتحادیه اروپا استفاده کرد. لوپن پیش از این اظهارات نیز از لزوم پایان دشمنی های اتحادیه اروپا با روسیه سخن گفته بود.

ویلدرز نیز در این نشست، اتحادیه اروپا را یک تهدید موجودیتی برای دولت- ملتهای اروپا قلمداد کرد و از کشورهای شرق اروپا برای بستن درهای خود به روی مهاجران تمجید کرد.

کشورهای لهستان، مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک از پذیرش سهمیه ای از مهاجران ورودی مطابق برنامه اتحادیه اروپا خودداری کرده اند.

لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه نیز با بیان اینکه هیچکدام از احزاب حاضر در این نشست بیگانه ستیز نیستند ، گفت: ما با اتحادیه اروپا مخالفیم زیرا آن را سازمانی فاجعه بار می دانیم . مهاجرت، به مرز غیر قابل تحمل رسیده است، فرهنگهای ما در حال نابودی است، ما تکثر را دوست داریم، من دوست دارم که هلندیها هلندی باشند، فرانسوی ها، فرانسوی و ایتالیایی ها، ایتالیایی باشند.

این کنفرانس را «تومیو اوکامورا» کارآفرین ژاپنی تبار اهل جمهوری چک که حزب او در انتخابات اخیر این کشور به پیروزی رسید ، سازماندهی و میزبانی می کند.