همایش «مادران چشم به راه» در آران و بیدگل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افروز ظهر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: این همایش در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نیز تکریم مادران شهدای جاویدالاثر، در شهری که به عنوان سمبل ایثار و مقاومت در کشور شناخته می شود، برگزار می شود.

وی با بیان اینکه شهرستان آران و بیدگل ۴۰ شهید جاویدالاثر دارد، افزود: شهر آران و بیدگل دارای ۲۰ شهید مفقود الاثر بوده که از این تعداد، تنها مادران ۱۲ شهید در قید حیات هستند.

مدیر همایش مادران چشم به راه با بیان اینکه از خانواده شهید محسن حججی برای حضور در این مراسم دعوت شده است، تاکید کرد: همایش پاسداشت مادران شهدای جاویدالاثر آران وبیدگل روز چهارشنبه، ۲۹ آذر ماه از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه تا ۲۰ در کانون سردار شهید قاسم عربیان، برگزار خواهد شد.

وی افزود: این همایش به همت گروه کارآفرینان بیمه پاسارگاد و با حمایت و همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناحیه مقاومت بسیج و اداره تبلیغات اسلامی آران و بیدگل برگزار می شود.

شهرستان آران و بیدگل در شمالی ترین نقطه استان اصفهان واقع شده و با تقدیم بیش از یک درصد جمعیت خود در راه انقلاب، رتبه نخست ایثارگری را به نسبت جمعیت در کشور داراست و به دارالشهدای ایران اسلامی شناخته می شود.