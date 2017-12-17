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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۱

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ایلام:

سهم ایلام از اعتبارات نفت ۱۲۵۰ میلیارد ریال است

سهم ایلام از اعتبارات نفت ۱۲۵۰ میلیارد ریال است

ایلام-رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ایلام گفت: یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال سهم این استان از محل سه درصد بودجه نفت است که به صورت نقدی و ۱۰۰ درصدی تخصیص داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله قیصوری روزیکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: یک درصد از بودجه دستگاه های اجرایی برای بخش پژوهش در لایحه بودجه ۹۷ به صورت متمرکز در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها قرار گرفته است.

وی افزود: مجموع بودجه سال ۹۶ این استان تاکنون ۵۰ درصد محقق شده است که بخشی از آن به صورت اوراق اسناد خزانه اسلامی است اما برای تخصیص نقدی بودجه رایزنی های انجام شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ایلام گفت: در لایحه بودجه ۹۷ برای ردیف بودجه اربعین ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

قیصوری اضافه کرد: ردیف اعتبارات متمرکز مرکز در لایحه بودجه ۹۷ از ۳۰ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته و از ۳۳۷ ردیف بودجه به ۱۳۸ ردیف رسیده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ایلام گفت: ۷۱ هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که سهم این استان طرح ۵۰۰ است.

وی گفت: اعتبارات استان (غیر از طرح ها و ردیف های کلی) یک هزار و ۴۵۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است که از این مبلغ ۸۵۱ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای (با احتساب بنیاد شهید و آموزش و پرورش) و ۴۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی است.

قیصوری افزود: منابع بسیاز زیادی برای اجرای طرح ها صرف شده است بدون اینکه هیچگونه استفاده ای داشته و منجر به ایجاد اشتغال و افزایش تولید در استان شود.

وی تاکید کرد: این طرح ها باید از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و با مشارکت بخش خصوصی تکمیل شده و به مرحله بهره برداری برسد.

کد مطلب 4174747

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