توسعه حوزه سلامت بدون حضور خیران امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از بخش جراحی قلب باز بیمارستان امام زمان (عج) مشهد اظهارکرد: حضور خیران در حوزه بهداشت و درمان بسیار مهم بوده و خوشبختانه در این راستا تاکنون اقدامات خوبی انجام شده است به صوتی که می توان گفت توسعه حوزه سلامت بدون همیاری خیران و بخش خصوصی امکان پذیر نیست .

وی افزود: خیرین در حوزه سلامت بیشترین سرمایه‌گذاری و هزینه را انجام می‌دهند به صورتی که طبق آمار موجود از مجموع تخت‌های بیمارستانی در خراسان رضوی ۱۱ درصد توسط خیرین ایجاد شده است.

رشیدیان گفت: دولت یازدهم با اجرای طرح تحول نظام سلامت که یکی از مهم ترین اولویت هایش بود تاکنون تلاش های بسیار و گام های بزرگی را در ارتقای سلامت مردم برداشته است و این اقدامات در دولت دوازدهم نیز ادامه دارد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته ۳۰ درصد به تعداد تخت های بیمارستانی استان خراسان رضوی افزوده شده است .