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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۲

استاندار خراسان رضوی:

توسعه حوزه سلامت بدون حضور خیران امکان پذیر نیست

توسعه حوزه سلامت بدون حضور خیران امکان پذیر نیست

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: توسعه حوزه سلامت بدون حضور خیران و بخش خصوصی امکان پذیر نیست .

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از بخش جراحی قلب باز بیمارستان امام زمان (عج) مشهد اظهارکرد: حضور خیران در حوزه بهداشت و درمان بسیار مهم بوده و خوشبختانه در این راستا تاکنون اقدامات خوبی انجام شده است به صوتی که می توان  گفت توسعه حوزه سلامت بدون همیاری خیران و بخش خصوصی امکان پذیر نیست .

وی افزود: خیرین در حوزه سلامت بیشترین سرمایه‌گذاری و هزینه را انجام می‌دهند به صورتی که طبق آمار موجود  از مجموع تخت‌های بیمارستانی در خراسان رضوی ۱۱ درصد توسط خیرین ایجاد شده است.

رشیدیان گفت: دولت یازدهم با اجرای طرح تحول نظام سلامت که یکی از مهم ترین اولویت هایش بود تاکنون تلاش های بسیار و گام های بزرگی را در ارتقای سلامت مردم برداشته است و این اقدامات در دولت دوازدهم نیز ادامه دارد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته ۳۰ درصد به تعداد تخت های بیمارستانی استان خراسان رضوی افزوده شده است .

کد مطلب 4174749

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