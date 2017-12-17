به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی بعد از ظهر یکشنبه در نشست توسعه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال پایدار هدف اصلی مسئولان چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: ایجاد اشتغال پایدار و افزایش توان اقتصادی خانوارهای چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف مسئولان در این استان است.

ورود بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است

وی عنوان کرد: ورود بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری زمینه ساز توسعه و رشد این استان است و باید از ظرفیت برای ایجاد اشتغال پایدار استفاده کرذد.

استاندار چهارمحال و بختیاری به اجرای طرح مطالعاتی تکمیل زنجیره تولید در چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: اعتبارات سال آینده براساس مطالعات اجرای طرح های تولیدی، تبدیلی و اشتغال پایدار در شهرستان ها توزیع خواهد شد.

وی بیان داشت: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های مطلوبی در حوزه منابع آبی کشور، تولید ماهیان سردابی، تولید بادام، تولیدات دامپروری و کشاورزی برخوردار است.

توسعه صنایع تبدیلی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: می توان با فرآوری این محصولات و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی زمینه اشتغال و صادرات محصولات تولیدی استان را فراهم کرد.

وی عنوان داشت: تلاش می شود دولت و مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف مشترک در راستای اهداف توسعه چهارمحال و بختیاری گام بردارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جذب سرمایه گذار با جدیت در این استان پیگیری می شود.