اهمیت نقش رسانه های مقاومت در شکست طرح داعش و تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی با همکاری اتحادیه رسانه ای یمن، دو نشست در یمن به منظور نقش رسانه ها در شکست طرح داعش و گروههای تروریستی برگزار کرد.

اولین نشست در خانه فرهنگی صنعاء با حضور رسانه های مختلف و نخبگان رسانه ای و فرهنگی با عنوان نقش رسانه ها ضد داعش و طرح های تروریستی برگزار شد.

هاشم شرف الدین معاون وزیر اطلاع رسانی یمن در این نشست بر نقشی که رسانه های یمنی در تشریح ماهیت طرح تروریستی-آمریکایی-صهیونیستی ایفا کردند، تاکید کرد.

وی به اهمیت رسانه ها در جنگ مدرن و پروپاگاندایی که داعش در طرح خود بر آن تکیه کرده بود، پرداخت.

همچنین در نشست دوم با عنوان نقش رسانه های مقاومت در برابر طرح داعش و پروپاگاندای رسانه ای تکفیری ها، علی جاحز خبرنگار روزنامه البدیل مصر در یمن به نقش رسانه های مقاومت در برابر طرح داعش اشاره کرد.

وی که درباره نقش رسانه های مقاومت در برابر طرح داعش و پروپاگاندای رسانه ای تکفیری ها، سخن می گفت، افزود: داعش و طرح پروپاگاندای آن در برابر بیداری رسانه های مقاومت راه به جایی نبرد.