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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۹

امام جمعه یزد:

موتورسواری در یزد به یک معضل اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است

موتورسواری در یزد به یک معضل اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است

یزد ـ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد با اشاره به مشکلاتی که موتورسواران در معابر و خیابان‌های یزد ایجاد کرده‌اند، گفت: موتورسواری در یزد به یک معضل اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری پیش از ظهر امروز در دیدار با مدیران بخش حمل و نقل استان یزد به مناسبت هفته حمل و نقل به بیان مسائل و مشکلات این حوزه در استان پرداخت و اظهار داشت: حمل و نقل در استان یزد با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند که لازم است اصلاحاتی در این زمینه انجام شود.

وی از تصادفات به عنوان یکی از معضلات حمل و نقل یاد کرد و افزود: جان و مال مردم امانتی در دست متولیان حمل و نقل است و باید در حفظ آن کوشا باشند.

ناصری با اشاره به آمار بالای تلفات جاده ای در استان یزد اظهار داشت: لازم است با آموزش، فرهنگ سازی، اصلاح جاده‌ها و انجام دیگر اقدامات لازم، برای کاهش این آمار تمهیدات جدی اندیشیده شود.

امام جمعه یزد با اشاره به اینکه موتورسیکلت سواران اکنون برای یزد به یک معضل اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده‌اند، عنوان کرد: با توجه به اینکه جوانان از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، باید موتورهای سبک و برقی که امکان رانندگی با سرعت بسیار زیاد ندارند در اختیار آنها قرار گیرد.

ناصری تصریح کرد: با این اقدام می‌توان برای استفاده از موتورسیکلت‌های فعلی شرایط خاص از جمله شرط سنی و گواهینامه‌های خاص استفاده کرد.

وی، یکی دیگر از معضلات حمل و نقل استان یزد را فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی دانست و افزود: ناوگان حمل و نقل عمومی یزد نیازمند نوسازی و بهسازی است.

ناصری با اشاره به اینکه مباحث مربوط به حمل و نقل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که باید حتما در این عرصه به آن توجه شود، این است که به هیچ عنوان نباید در حمل و نقل به ویژه در بخش مسافربری از دقت و صبر غفلت کرد.

وی خاطرنشان کرد: تمام مسافران و بارهایی که برای حمل و نقل از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند، امانت‌هایی هستند که باید تمام تلاش صورت پذیرد تا این امانت‌ها به سلامت به مقصد برسند.

کد مطلب 4174757

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