به گزارش خبرنگار مهر، اصغر برشان، عضو شورای شهر اصفهان پیش از ظهر یکشنبه، در بخش تذکرات شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبریک روز جهانی حمل و نقل و هفته پژوهش با اشاره به اینکه حقوق و مزایای نیروی کار جزء دیون ممتازه بوده و کارگران از محق‌ترین و شریف‌ترین نیروهای جامعه هستند، اظهار داشت: از این رو پرداخت حقوق و مزایا جزء اولین تکالیف کارفرما و تأخیر در پرداخت‌ها جفا به کارگران بوده که در نتیجه وضعیت معیشتی آنها را دچار مشکل خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه در برخی از بخش‌های شهرداری نسبت به پرداخت حقوق کارگران توجه کافی صورت نگرفته است، ابراز داشت: از این رو از شهردار اصفهان و مدیران عامل شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته خواستار تامین منابع مالی به هر طریق ممکن و نیز صدور دستور سریع در پرداخت‌ها به منظور جبران تاخیر مزد و مزایای معوقه هستم به نحوی که ضمن به روزرسانی، دیگر شاهد تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای این افراد نباشیم.

شهرداری تعهدات مالی نسبت به بازسازی سینما ساحل را پرداخت کند

دیگر عضو شورای شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه علنی با اشاره به اینکه معاونت مالی شهرداری باید در اسرع وقت نسبت به انجام تعهدات شهرداری در قبال پروژه بازسازی سینما ساحل در چارچوب زمانبندی مندرج در توافق‌نامه بین طرفین اقدام کند، گفت: کمبود شدید سالن‌های نمایش فیلم در اصفهان منجر به عدم اعطاء مهلت کافی به هر فیلم و در نتیجه محروم شدن شهروندان از بهره بردای از فیلم‌های تولیدی و ضرر و زیاد دیدن فعالان فرهنگی و سینمایی می شود.

وی با تاکید بر اینکه فراموش نکنیم شهروندان و فعالان فرهنگی با نگاه تیزبین خود گفتارهای ادعایی ما و انطباق آن با رفتارهای ما را رصد و داوری می‌کنند، ادامه داد: در مرام اصلاح طلبان پسندیده نیست مدیریت شهری اعم از اعضای شورای شهر یا مدیران شهرداری صرفاً به هنگام کلنگ زنی یا افتتاح و رپرتاژهای رسانه‌ای حضور فعال داشته باشند و پس از آن حضوری را شاهد نباشیم.

مهدی مزروعی با اشاره به اینکه به شهردار اصفهان تذکر می دهم با عنایت به سپری شدن زمان کافی از مشغول به کار شدن خود در شهرداری نسبت به تعیین تکلیف معاونت‌های معطل مانده و سازمان‌های پراهمیت شهرداری اصفهان اقدام کند، ابراز داشت: شهر، شهرداری و شهروندان بیش از این تاب تعلل ندارد و شهردار در قبال عدم النفع ناشی از عدم تغییر یا عدم تثبیت مدیران شهری پاسخگو است.

وی با بیان اینکه در تذکرات پیشین خود، تاکنون دو بار از شهرداری اصفهان خواسته‌ام با همکاری مراجع ذی ربط نسبت به بررسی جواز یا عدم جواز برگزاری کنسرت در اماکن تاریخی از لحاظ آثار امواج صوتی بر این اماکن اقدام و گزارش صریح اعلام کنند، افزود: اما با وجود این موضوع تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ام که در صورت عدم دریافت گزارش مذکور نسبت به تذکر کتبی اقدام خواهد شد.

نماهای اصفهان محلی برای جولان سرمایه‌داران است

شیرین طغیانی، رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه علنی با اشاره به اینکه در حال حاضر نماهای اصفهان محلی برای جولان سرمایه‌داران، تفاخر ساکنان و خودنمایی بعضی از طراحان و از یک سو سلب آسایش بصری، روحی، روانی و اجتماعی سایرین شده است، اظهار داشت: نماهای ساختمان‌ها به ویژه ساختمان‌های مسکونی باید به عنوان یکی از عناصر سازنده و بسیار مهم سیما و منظر شهری نقش بازی کند و آثار هویت بخشی خود را در شهر داشته باشد.

وی اضافه کرد: همچنین از سوی دیگر باید با ماهیت ذاتی مسکن که محل آرامش و آسایش ساکنان و تکریم و تسلی خاطر عابران هماهنگ باشد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان با بیان اینکه اقلیم تاریخ و فرهنگ اصفهان که مشخصات متناسب با خودش را می‌طلبد امروزه با نماهای تمام سنگ و با سبک رومی تطبیق یافته است، ابراز داشت: این در حالی است که کمیته سیما و منظر شهری ادعاهای زیادی دارد که نمونه عملی آن را کمتر می‌بینیم.

وی با بیان اینکه کمیته سیما و منظر شهری نقش نمایشی دارد و یا در این کمیته روابط طراحان جای ضوابط را گرفته است، اضافه کرد: همچنین تصمیمات این کمیته اصلا ضمانت اجرایی ندارد و به نظر می‌رسد که این کمیته را تعطیل و مصدع اوقات خود و دیگران نشوید تا حداقل همه مردم به طور یکسان از این بازار آشفته برخوردار شوند.