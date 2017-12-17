رشد ۱۰۰ درصدی کشفیات موادمخدر نسبت به سال گذشته در رودسر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ رمضانعلی پورقاسم با بیان اینکه ماموریت مهم پلیس، افزایش احساس امنیت و آرامش مردم است، اظهار کرد: دقت، سرعت، اقتدار و اخلاص در عمل و گفتار، نقش محوری در اجرای موفق ماموریت های پلیس داشته و بستر ساز افزایش بیش از پیش رضایتمندی مردم و جلب اعتماد عمومی به ناجا می شود.

وی با اشاره به اینکه وجود معتادان متجاهر و ولگرد احساس امنیت را خدشه دار می کنند، گفت: برای ارتقای احساس امنیت در جامعه و افزایش رضایت مردمی مصمم هستیم بیش از گذشته با معتادان تابلو و ولگرد برخورد کنیم.



فرمانده انتظامی رودسرهمچنین به آمار کشفیات مواد مخدر در ۹ ماهه گذشته ازسال جاری در این شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: ۸۱ کیلو و ۸۸۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شده که این کشفیات شامل ۶۵ کیلو و ۱۰۹ گرم تریاک و دو کیلو و ۲۶۸ گرم هروئین و هشت کیلو و ۴۶ گرم حشیش و شش کیلو و ۴۵۷ گرم سایر مواد مخدر بوده که در مقایسه با سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.



وی با بیان اینکه در ۹ ماه گذشته از سال جاری ۹۴۰ معتاد متجاهر و ۳۳۱ خرده فروش و ۲۰ قاچاقچی نیز دستگیر و تحویل مقام قضایی شده اند، گفت: اعتماد عمومی، مهمترین سرمایه اجتماعی به پلیس است.



سرهنگ پورقاسم در خاتمه مهمترین عامل در کاهش و گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف موادمخدر را کنترل و نظارت مستمر خانواده ها دانست و تصریح کرد : پلیس رودسر با اقدامات فرهنگی و اجتماعی در حوزه های مختلف، درصدد تبیین و بهبود رویکردهای اجتماعی و استفاده از ظرفیت بالای مردمی برای ایجاد امنیت پایدار است.