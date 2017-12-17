طرح نظارتی ویژه شب یلدا در بازارهای گیلان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قشلاقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن شب یلدا، اظهار کرد: طرح نظارتی ویژه شب یلدا در بازارهای استان گیلان آغاز شد.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، نظارت بیشتر بر بازار شب یلدا است، افزود: این طرح از ۲۵ تا ۳۰آذر ماه جاری به صورت محسوس و نامحسوس در سراسر گیلان اجرا می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان همچنین خاطرنشان کرد: طرح نظارتی ویژه شب یلدا با همکاری دستگاه های نظارتی تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه علوم پزشکی در سراسر استان در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، واحدهای صنفی با جریمه نقدی و تعطیلی مواجه می شوند.

قشلاقی در ادامه افزود: این طرح در شهر رشت با حضور دو اکیپ و در شهرستان ها یک اکیپ با همکاری دستگاه های نظارتی، واحدهای صنفی از جمله شیرینی فروشی، آجیل فروشی، میوه، مرغ و گوشت مورد بازرسی قرار می گیرد.

وی یادآورشد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف گران فروشی، کم فروشی، عدم موازین قانونی و بهداشتی به صورت حضوری به هر یک از شعب تعزیرات حکومتی مراجعه و یا با سامانه ۱۳۵ و یا شماره تلفن گویا و شبانه روزی ۳۳۳۶۵۵۴۸ تماس بگیرند.