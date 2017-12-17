ورود ۸ هواپیمای جدید تا پایان سال آینده میلادی

به گزارش خبرنگار مهر، علی عابدزاده در نشست خبری با موضوع جایگاه حمل و نقل هوایی در حاشیه دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته در خصوص مشکلات این صنعت گفت: نمی توان گفت همه مشکلات صنعت هوایی بر اثر تحریم ها بوده است، اقتصاد حمل و نقل هوایی ما با دنیا مغایرت داشت که بر اثر آزادسازی نرخ بلیت پروازها، این مغایرت ها را استاندارد کردیم ضمن اینکه تجربه ما در زمینه آزادسازی نرخ ها کم بوده و از طرفی مشکل تحریم ها را تا حدودی همچنان داریم.

وی با بیان اینکه در پایان سال گذشته ۱۹ درصد افزایش مسافر هوایی داشتیم، ادامه داد: بخش خصوصی قرار است نوع هواپیماهایی که وارد می کند بر اساس فرودگاه های مختلف باشد تا همه فرودگاه های شهرهای مختلف بتوانند از حمل و نقل هوایی استفاده کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: شرایط شرکت های هواپیمایی در حال حاضر با قبل از آزادسازی نرخ ها غیرقابل مقایسه است و ایرلاین ها دیگر هیچ ناراحتی از ساختارهای دولتی سابق ندارند. ضمن اینکه سرمایه گذاران واقعی در حال ورود به صنعت هوانوردی هستند.

رئیس سازمان هواپیمایی در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش تعداد پروازهای عبوری پس از بحران اوکراین و قطر گفت: در این سه سال گذشته که پروازهای عبوری از آسمان ایران دو برابر شده درآمد شرکت فرودگاه ها در این محل نیز به نسبت دو برابر افزایش یافته است.

عابدزاده درباره جذب فاینانسور برای خرید هواپیما از سوی ایران ایر اظهار داشت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی از دو طریق در حال جذب منابع مالی و فاینانس برای خرید هواپیماهای نو است، یکی از طریق تامین مالی در بازارهای مالی بین المللی و دیگری از طریق فاینانس از سوی سازندگان. مذاکرات با فاینانسورها به دلیل زمان بر بودن فعلا قابل اجرا نیست اما از قبل نیز با خود هواپیماسازان از جمله ای تی آر، بوئینگ و ایرباس توافق کرده بودیم تا تعدادی از هواپیماها را فاینانس کنند. در حال پیگیری هستیم که خود این شرکت ها عملیات فاینانس را به انجام برسانند.

وی ادامه داد: دنا یک شرکت هواپیمایی جدید است که مجوز گرفته و آماده فعالیت است. بخش خصوصی در چند سال اخیر خوب کار کرده و ظرفیت جابجایی در این بخش به مراتب بالاتر از بخش دولتی است.

عابدزاده در مورد مصوبه اخیر کنگره آمریکا و احتمال لغو قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ گفت: از زمان سر کار آمدن ترامپ موضوع لغو قرارداد خرید هواپیما مطرح بوده است ولی تا الان هیچ چیز جدیدی به ما ابلاغ نشده و هفته گذشته آخرین مذاکره ما با بوئینگ انجام شد. این شرکت هواپیماساز آمریکایی پذیرفته تعدادی از هواپیماها را فاینانس کند. اما من از تعداد دقیق آن خبر ندارم.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی تاکنون ۱۰ ایرلاین موافقت اصولی فعالیت گرفته اند که تا یکی، دو ماه آینده دو شرکت هواپیمایی جدید فعال می شوند.

وی درباره اجرای مصوبه کفایت سرمایه از سوی ایرلاین ها گفت: پس از ابلاغ این دستورالعمل جدید تعدادی از شرکت های هواپیمایی کفایت سرمایه خود را به مبلغ اعلام شده رسانده اند. چند شرکت دیگر فرصت خواسته اند تا به این رقم کفایت سرمایه خود را افزایش دهند که ما نیز به آنها فرصت داده ایم.

عابدزاده تصریح کرد: تا پایان سال آینده میلادی ۸ تا ۹ فروند هواپیمای جدید وارد می شود.

وی درباره تاسیس شرکت هواپیمایی جدیدی در داخل شرکت هما اظهار داشت: هیچ شرکتی داخل هما ایجاد نشده، شرکت هواپیمایی دنا نیز هیچ ارتباطی به شرکت معراج ندارد اما این رایج است که برخی شرکت های تازه تاسیس از امکانات شرکت های موجود استفاده می کنند.

عابدزاده در خصوص تاخیرهای پروازی نیز گفت: سازمان هواپیمایی به صورت شفاف میزان تاخیرها را ارائه می دهد ولی باید بدانید که تاخیر جزو ذات حمل و نقل هوایی است و در همه دنیا وجود دارد و هیچ وقت به صفر نمی رسد، آمریکا در سال گذشته ۲۰ درصد پروازهایش تاخیر داشته است. این در حالی است که متوسط عمر ناوگان کشورهایی که کمتر از ۲۰ درصد تاخیر پروازی دارند بین ۵ تا ۶ سال است اما عمر ناوگان ما بسیار بیشتر از این رقم است. ضمن اینکه در مجموع آمار تاخیر پروازهای ایرلاین های ایرانی کمتر از ۴۰ درصد بوده همچنین شرکت های هواپیمایی هیچ مشکلی با وزارت نفت در خصوص بدهی سوخت ندارند و بدهی های گذشته را تعدادی از ایرلاین ها تسویه کرده و تعدادی قسط بندی کرده اند که در حال پرداخت آن هستند.

در ادامه این نشست کوروش فتاحی مدیر فرودگاه امام گفت: در آذرماه ۹۶ دقیقا دو سال از عمر تاسیس شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می گذرد که در این مدت رشد پروازی این فرودگاه به ۱۱.۵ درصد رسیده بود این در حالی است که میانگین جهانی رشد ترافیک فرودگاهی ۸.۵ درصد است و دبیر کل اتحادیه ای سی آی (اتحادیه جهانی فرودگاه ها) بابت رشد ترافیک فرودگاه امام تبریک گفته است. این فرودگاه از نظر رشد ترافیک توانست رتبه سوم خاورمیانه و رتبه نهم منطقه خاورمیانه- آسیاپاسفیک را کسب کند.

فتاحی با بیان اینکه ظرفیت ترمینال شماره یک فرودگاه امام خمینی ۴ میلیون نفر است اما ما در حال حاضر با ظرفیت ۱۰ میلیون نفری به ارائه خدمت می پردازیم گفت: این موضوع سبب شده تا از کیفیت خدمات رسانی کاسته شود و برای ارتقای آن باید هر چه زودتر ترمینال سلام را تکمیل کنیم.

وی پیشرفت فیزیکی ترمینال سلام را ۶۰ درصد اعلام و اظهار کرد: امیدواریم برای استفاده پروازهای حجاج در سال آینده بتوانیم این ترمینال را افتتاح کنیم. ظرفیت این فرودگاه ۴ تا ۵ میلیون بوده و پس از آن به بهبود کیفیت خدمات در این فرودگاه می پردازیم.

فتاحی با بیان اینکه کانسپت ترمینال ایران شهر نیز نهایی شده تصریح کرد: برای تهیه طرح جامع فرودگاه امام و طرح جامع شهر فرودگاهی امام خمینی از شرکت ناکو هلندی و در زمینه لجستیک این فرودگاه نیز از شرکت سوئیسی ADI استفاده کرده ایم در حال حاضر طرح جامع فرودگاه نهایی شده و طرح جامع شهر فرودگاهی نیز تا یکی، دو ماه آینده تکمیل خواهد شد.