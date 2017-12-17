به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون رسمی بحرین شب گذشته اقدام به پخش زنده ضیافت پادشاه بحرین در قصر شخصی خود در منطقه «صخیر» به مناسبت روز ملی این کشور کرد که در آن حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، در حال استقبال از اعضای هیأت بحرینی ای دیده می شود که چندی پیش به اراضی اشغالی سفر کرده بودند.

سفر این هیأت رسمی بحرینی که همزمان با خشم جهان اسلام و عرب نسبت به اقدام آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی صورت گرفته بود، با اعتراضات گسترده ملتهای عرب و مسلمان مواجه شده و مردم و تشکلهای سیاسی بحرین نیز اقدام این هیأت حکومتی و بازدید رسمی آن از اسرائیل را محکوم کرده و از آن اعلام برائت کردند.