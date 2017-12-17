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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۹

استقبال پادشاه بحرین از هیأت بحرینی اعزامی به سرزمین‌های اشغالی

استقبال پادشاه بحرین از هیأت بحرینی اعزامی به سرزمین‌های اشغالی

پادشاه بحرین در یک ضیافت شامگاهی در قصر خویش از هیأت بحرینی اعزامی به سرزمین های اشغالی استقبال به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون رسمی بحرین شب گذشته اقدام به پخش زنده ضیافت پادشاه بحرین در قصر شخصی خود در منطقه «صخیر» به مناسبت روز ملی این کشور کرد که در آن حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، در حال استقبال از اعضای هیأت بحرینی ای دیده می شود که چندی پیش به اراضی اشغالی سفر کرده بودند.

سفر این هیأت رسمی بحرینی که همزمان با خشم جهان اسلام و عرب نسبت به اقدام آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی صورت گرفته بود، با اعتراضات گسترده ملتهای عرب و مسلمان مواجه شده و مردم و تشکلهای سیاسی بحرین نیز اقدام این هیأت حکومتی و بازدید رسمی آن از اسرائیل را محکوم کرده و از آن اعلام برائت کردند.

کد مطلب 4174777

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