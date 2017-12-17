سطح زیر کشت چغندر در کرمانشاه ۱۱ هزار و ۲۰۰ هکتار است

صفوی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استفاده از بهترین بذور چغندرقند که پتانسیل عملکرد بالا داشته و مقاوم به بیماریهایی نظیر ریشه‌ریشی (رایزومانیا) هستند؛ همراه با تغذیه گیاهی مناسب، اجرای آزمایشات PVS و ... باعث شده که عملکرد در واحد سطح به گونه بی‌سابقه‌ای افزایش یابد.

صفوی خاطرنشان کرد: چغندرقند در زمره محصولاتی است که اصطلاح صنعتی به آنها اطلاق می‌شود و تنها مصرف‌کننده آن کارخانجات قند سراسر کشور است.

وی تصریح کرد: این زراعت درآمد اقتصادی مناسبی را عاید زارعین می‌کند و کشاورزان استان در زمینه تولید این محصول تبحر خاصی دارند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در سال زراعی جاری سطح زیر کشت محصول چغندرقند در استان کرمانشاه یازده هزار و دویست هکتار است.

صفوی با بیان اینکه چغندرقند تولیدی استان به مصرف کارخانه های داخل و خارج استان می شود افزود: ظرفیت دو کارخانه قند استان در بالاترین مصرف چغندر و در صورت عدم وجود مشکل در خط تولید سالیانه حدود ۳۴۰ هزار تن است و این کمتر از نیمی از چغندرهای استان را پوشش می‌دهد.