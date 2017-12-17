به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت ملی نفتکش ایران موفق به اجرای مقررات جدید محیط زیستی اتحادیه اروپا در زمینه کنترل انتشار گاز دیاکسیدکربن از کشتیها و دریافت گواهینامه از این اتحادیه در باره پایش، گزارش و تطابق انتشار گازهای گلخانهای از کشتیها (EU MRV Monitoring Plan) برای ناوگان این شرکت شد.
اکبر جبل عاملی، مدیر فنی و عملیات ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران در باره مقررات زیست محیطی جدید اتحادیه اروپا در باره پایش، گزارش و تطابق انتشار گازهای گلخانهای از کشتیها (EU MRV Monitoring Plan) اظهار کرد: در آینده نزدیک، کشتیها بر اساس میزان انتشار گاز CO۲، ردهبندی و بر اساس آن، تجارت جدیدی را آغاز خواهند کرد به طوری که اگر یک کشتی گاز CO۲ کمتری را انتشار دهد، میتواند اختلاف آن را در بازار به کشتیهای دیگری که گاز CO۲ بیشتری تولید و منتشر کردهاند، به فروش برساند.
وی افزود: EU MRV که کنترل و اندازهگیری انتشار گازCO۲ از کشتیها و به طور کلی میانگین بهرهوری انرژی با توجه به انتشار این گاز را بر اساس دادهها و گزارشهای تایید شده دریافتی از کشتیها دنبال میکند، برای تمامی کشتیهای تجاری با وزن بیش از ۵ هزار تن و در بنادر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نروژ و ایسلند از ژانویه سال ۲۰۱۸ و در کل بنادر جهان از ژانویه ۲۰۱۹ لازم الاجرا است.
جبل عاملی با اشاره به صدور گواهینامه تطابق در مورد پایش، گزارش و تطابق انتشار گازهای گلخانهای از کشتیها (EU MRV Monitoring Plan) برای کشتیهای شرکت ملی نفتکش ایران ادامه داد: این گواهینامه که به منزله اجرای الزامها و مقررات اتحادیه اروپا در بخش MRV است، پس از تایید موسسه ردهبندی DNV.GL توسط این موسسه و به نیابت از این اتحادیه در تاریخ ۸ نوامبر سال جاری میلادی برای نخستین کشتی این شرکت صادر شد.
مدیر فنی و عملیات ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران با بیان اینکه صدور این گواهینامه بیانگر پایبندی و اهتمام این شرکت در اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی است گفت: گواهینامه تطابق با MRV در مجموع برای ۴۱ فروند از کشتیهای ناوگان این شرکت صادر شده است.
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