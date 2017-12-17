به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت ملی نفتکش ایران موفق به اجرای مقررات جدید ‎محیط ‎زیستی اتحادیه اروپا در زمینه کنترل انتشار گاز دی‎اکسیدکربن از کشتی‎ها و دریافت گواهینامه از این اتحادیه در باره پایش، گزارش و تطابق انتشار گازهای گلخانه‎ای از کشتی‎ها (EU MRV Monitoring Plan) برای ناوگان این شرکت شد.

اکبر جبل عاملی، مدیر فنی و عملیات ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران در باره مقررات زیست محیطی جدید اتحادیه اروپا در باره پایش، گزارش و تطابق انتشار گازهای گلخانه‎ای از کشتی‎ها (EU MRV Monitoring Plan) اظهار کرد: در آینده نزدیک، کشتی‌ها بر اساس میزان انتشار گاز CO۲، رده‎بندی و بر اساس آن، تجارت جدیدی را آغاز خواهند کرد به طوری که اگر یک کشتی گاز CO۲ کمتری را انتشار دهد، می‏‎تواند اختلاف آن را در بازار به کشتی‎های دیگری که گاز CO۲ بیشتری تولید و منتشر کرده‎اند، به فروش برساند.

وی افزود: EU MRV که کنترل و اندازه‎گیری انتشار گازCO۲ از کشتی‎ها و به طور کلی میانگین بهره‎وری انرژی با توجه به انتشار این گاز را بر اساس داده‎ها و گزارش‎های تایید شده دریافتی از کشتی‎ها دنبال می‎کند، برای تمامی کشتی‎های تجاری با وزن بیش از ۵ هزار تن و در بنادر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نروژ و ایسلند از ژانویه سال ۲۰۱۸ و در کل بنادر جهان از ژانویه ۲۰۱۹ لازم الاجرا است.

جبل عاملی با اشاره به صدور گواهینامه تطابق در مورد پایش، گزارش و تطابق انتشار گازهای گلخانه‎ای از کشتی‎ها (EU MRV Monitoring Plan) برای کشتی‎های شرکت ملی نفتکش ایران ادامه داد: این گواهینامه که به منزله اجرای الزام‌ها و مقررات اتحادیه اروپا در بخش MRV است، پس از تایید موسسه رده‎بندی DNV.GL توسط این موسسه و به نیابت از این اتحادیه در تاریخ ۸ نوامبر سال جاری میلادی برای نخستین کشتی این شرکت صادر شد.

مدیر فنی و عملیات ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران با بیان این‌که صدور این گواهینامه بیانگر پایبندی و اهتمام این شرکت در اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی است گفت: گواهینامه تطابق با MRV در مجموع برای ۴۱ فروند از کشتی‎های ناوگان این شرکت صادر شده‎ است.