سهامداران تعاونی روستای«کاوکالی»پلدختر خواستار رفع مشکلاتشان شدند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: جمعی از سهامداران صندوق تعاونی روستایی «کاوکالی» پلدختر نسبت به عملکرد این صندوق انتقاد دارند و خواستار رفع مشکلات آنها از سوی متولیان امر هستند.
سهامداران تعاونی: از میزان سهم خود در تعاونی اطلاعی نداریم
یکی از سهامداران این صندوق در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صندوق تعاونی روستایی «کاوکالی» مدت ۴۷ سال است سرمایهگذاری کردهایم و تاکنون از میزان سهم خود بیخبر هستیم و حسابرسی در آن صورت نمیگیرد و کسی پاسخگوی سهامداران نیست.
وی گفت: مدیرعامل و اعضای این صندوق هیچگونه خدمات، اطلاعات و سودی را عاید کشاورزان و روستائیان سهامدار نمیکنند و به بهانههای مختلف از حسابرسی سرباز میزنند.
یکی دیگر از سهامداران این صندوق به خبرنگار مهر گفت: هر شرکت تعاونی بر اساس قوانین دارای حسابوکتاب است و هرکدام از اعضا دارای دفترچه و سهام معین و مشخصی هستند درصورتیکه متأسفانه سهامداران این شرکت از سهم خود بیاطلاع هستند.
مراد نورعلی وند افزود: بنابراین سهامداران این شرکت نسبت به عملکرد، فعالیت، حسابرسی و حتی مدیریت این شرکت بیاعتماد هستند و خواستار جلوگیری از فعالیت آن توسط مسئولان هستند.
حسابها و منابع مالی تعاونی مشخص نیست
مهدی باقر پور عضو شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان پلدختر و عضو تعاونی «کاوکالی» به خبرنگار مهر گفت: همانطور که از اسم این تعاونی پیدا است اعضای زیادی از مردم روستایی و کشاورز عضو این شرکت تعاونی هستند که بهتبع باید از منافع آن بهرهمند شوند.
وی افزود: متأسفانه این شرکت از زمان آغاز به کار باوجود فعالیتهای مختلفی مانند فروش گندم، نفت و محصولات کوپنی هیچ سود و نفعی برای مردم نداشته و ندارد و مسئولان آن با بداخلاقی با سهامداران برخورد میکنند.
عضو شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان پلدختر گفت: انتخاباتی که برای این شرکت تعاونی صورت میگیرد نیز بحثبرانگیز است، ضمن اینکه چهار سال پیش انتخابات هیئترئیسه آن انجامشده است.
باقر پور افزود: این شرکت حسابرسی درستی ندارد و حسابها و منابع مالی مردم در آن مشخص نیست.
وی اظهار کرد: بهعنوان نماینده قشر ضعیف حوزه روستایی بخش مرکزی از مسئولان خواستار رسیدگی به کار حسابرسی این شرکت و انتخاب یک حسابدار مستقل برای آن هستم.
باقر پور افزود: باید مدیرعامل و هیئترئیسه قبلی پاسخگوی موضوع و حسابرسی شرکت تعاونی باشند و هیئترئیسه جدید بر اساس نظر اعضای مجمع تا هنگامیکه وضعیت حسابرسی مالی شرکت مشخص نشده انتخاب نشود.
مسئولان: برای رفع مشکل جلسه برگزار میکنیم
محرم نوریان یکی دیگر از سهامداران این تعاونی گفت: در سال ۱۳۳۶ اجداد و بزرگان این منطقه با تشکیل صندوق تعاونی روستایی «کاوکالی» در آن سرمایهگذاری کردند و اکنونکه در قید حیات نیستند ما بهعنوان فرزندان آنها هیچگونه سودی از این سرمایهگذاری عایدمان نشده است.
وی افزود: هماکنون تعداد ۹۰۰ نفر سهامدار این صندوق هستند که حق همه آنها ضایعشده و از مسئولان تقاضای رسیدگی و بررسی دارند.
وی گفت: وقتی به مسئولان مربوطه صندوق مراجعه میکنیم پاسخ درستی به ما نمیدهند و میگویند مبلغ ناچیزی دارید آن را ببرید درصورتیکه تمام اموال و سرمایه تعاونی متعلق به سهامداران است.
نوریان افزود: سهامداران به خواست تعاونی درگذشته زمینی را برای ساخت سیلو جمعآوری گندم و برای رفاه حال مردم واگذار کردند و گفتند این زمین در اختیار دولت قرار میگیرد اما بعدها مشخص شد سند زمین به نام یک شخص زدهشده و هماکنون میگوید مدارک قانونی دارم که مالکیت زمین به نام خودم است.
نوریان گفت: از مسئولان استان و شهرستان تقاضا داریم به این مسئله که اختلاسی بزرگ محسوب میشود ورود پیداکرده و با کشاورزان سهامدار در احقاق حقوق خود همکاری کنند.
فرماندار پلدختر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: تعاونی روستایی «کاوکالی» صندوقی مردمنهاد و زیر نظر دولت نیست اما بیش از ۴۰ سال است که برای این تعاونی مدیرعامل انتخابشده و سهامداران اکنون خواستار حسابرسی و مشخص شدن سهم خود و میزان سود و زیان آن هستند.
نعمت اله دستیاری افزود: اگرچه این موضوع در حیطه وظایف دولت نیست اما به قضیه ورود پیدا کردیم و قرار شد ۱۰ تا ۱۵ نفر از معتمدین، سهامداران و رئیس اداره تعاونی، مدیرعامل صندوق و مدیرکل تعاون روستایی استان طی جلسهای به رفع این مشکل بپردازند.
بنابراین گزارش، پیگیریهای خبرنگار مهر برای گفتوگو با رئیس اداره تعاون روستایی پلدختر در این رابطه به نتیجه نرسید و این خبرگزاری آمادگی انتشار اظهارات این نهاد برای اطلاعرسانی به سهامداران صندوق تعاونی روستایی «کاوکالی» پلدختر را دارد.
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